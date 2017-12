Chievo, Maran verso il Bologna: "Bisogna voltare pagina, sarà una partita complicata" | Twitter Chievo Verona

Rialzarsi. Questa è la parola chiave che circola da una settimana nell'ambiente Chievo Verona. La squadra dei clivensi è uscita sconfitta dalla trasferta dell'Ezio Scida contro il Crotone, uno zero in classifica pesante da digerire, soprattutto perché arrivato dopo un ottimo pareggio strappato contro la Roma. E' proprio dalla prestazione contro i capitolini che inizia la conferenza stampa di Rolando Maran, uomo d'esperienza alla guida dei gialloblu: "Sicuramente bisogna voltare pagina e ripartire, come abbiamo fatto l’ultima volta in casa con una buona prestazione contro la Roma. Dobbiamo bissare la sfida contro i giallorossi come prestazione, temperamento e voglia di fare risultato e scordare la prova fornita contro il Crotone".

Il periodo per i veronesi non è semplice, le assenze, soprattutto a centrocampo, sono molte e inizia a pesare quella di Castro, che ha iniziato proprio in questi giorni la riabilitazione al ginocchio: "Questo è un periodo in cui abbiamo avuto diverse assenze, soprattutto a centrocampo: questo crea uno scompenso perché, quando fai a meno del centrocampo titolare, non è facile ritrovare subito meccanismi ed equilibri. In un campionato poi ci sono alti e bassi e squadre che incontri un un momento particolare: tutte queste cose assieme fanno sì che le cose talvolta non vadano come vogliamo. Sono cose però che fanno parte del percorso e della storia di un campionato: noi dobbiamo cercare di isolare le prestazioni non all’altezza e continuare su quelle che sappiamo fare".

Domani la squadra di Maran dovrà affrontare il Bologna, una squadra in salute nonostante la sconfitta patita in casa contro la Juventus. I rossoblu sono una squadra da seguire con grande interesse e che punta molto sui suoi esterni, Verdi su tutti. Per questo e anche per via dei molteplici pericoli messi a punto dalla squadra di Donadoni, il tecnico del Chievo Verona, non vuole che i suoi abbassino la guardia: "E’ una partita complicata, incontriamo una squadra che sa essere pericolosa nonostante i numeri magari dicano il contrario. Il Bologna riesce a trovare varie soluzioni in campo, con giocatori che hanno caratteristiche diverse. Una squadra sicuramente da affrontare con le molle".