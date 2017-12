Chievo, parla il ds Romairone: "Inglese al Napoli? Nulla ancora è deciso"

In questi giorni, in casa Chievo, a tener banco è la vicenda legata al nome di Roberto Inglese. Il futuro dell'attaccante, prelevato dal Napoli qualche mese fa, è ad oggi ancora incerto, avvolto in un alone di mistero. Rumors, sempre più frequenti, sostengono che l'attaccante sbarcherà nel capoluogo campano sin da subito, già a gennaio, altre piste invece scartano a priori questa ipotesi, posticipando ogni discorso legato ad un trasferimento alla prossima estate.

Al portale d'informazione' L'Arena', il direttore sportivo Giancarlo Romairone del Chievo ha cercato di fare chiarezza intorno a questa vicenda che sta assumendo sempre più le sembianze di vera e propria telenovela. Di seguito quanto espresso dal ds:

"Quando parla un presidente, le dichiarazioni sono sempre importanti. Ma non posso mettermi a commentare le sue parole. Un presidente parla con un presidente, io posso limitarmi a ricordare che la strada è stata tracciata. Con la cessione di Inglese al Napoli abbiamo realizzato l'operazione più prestigiosa della storia del Chievo. Roberto era obiettivo di molti, molto appetito in quanto negli ultimi tempi ha fatto qualcosa di eccezionale con la maglia gialloblù: l'operazione chiusa con il Napoli è stata fatta in funzione della prossima stagione, questo è chiaro a tutti, ci sono i documenti che parlano. Io non mi sono ancora sentito con Giuntoli, mi risulta inoltre che nemmeno De Laurentiis abbia parlato con Campedelli. Giaccherini contropartita? Ottimo giocatore, grandi qualità. Potrebbe essere uomo da Chievo, un lavoratore serio".

Il Napoli, dopo aver praticamente chiuso per Ciciretti, è intento a rimpolpare il pacchetto offensivo vista la prolungata assenza di bomber Milik. Dunque, appunto per questo è in pressing con il Chievo per cercare di convincere la società clivense a disfarsi del suo giocatore con quelche mese d'anticipo.