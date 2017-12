Serie A, Chievo vs Bologna: cercasi riscatto

Fonte: official Twitter Chievo Verona

Sul 'Bentegodi' si alzerà il sipario sulla diciassettesima giornata di campionato. Questo pomeriggio - calcio d'inizio alle ore 18:00 - Chievo e Bologna scenderanno in campo per animare il primo anticipo di oggi, con due squadre che saranno mosse dalla voglia di riscatto in quanto entrambe hanno perso l'ultimo match. Il Chievo ha lasciato l'intera posta in palio, allo 'Scida' di Crotone, ai padroni di casa (sconfitti 1-0, pugnalati da un gol di rapina di Budimir) mentre i felsinei sono crollati dinnanzi al pubblico amico contro la Juventus, incassando tre dolorose sberle dai campioni d'Italia.

Sconfitte che però non scalfiscono di una virgola l'ottimo cammino che fino ad ora hanno compiuto le due squadra. Appaiate a quota 21 punti in classifica, il Bologna vanta una vittoria in più rispetto ai clivensi, con questi ultimi che però hanno perso di meno (6 sconfitte il Chievo, 8 per il Bologna). Con 7 lunghezze di margine dalla zona retrocessione, i due allenatori, Maran e Donadoni, hanno potuto lavorare in settimana senza particolari ansie, non dovendo inseguire a tutti i costi una vittoria scacciacrisi.

Maran conferma l'abituale 4-3-1-2: Birsa sulla trequarti, in attacco si ferma Meggiorini, ci saranno Pellissier (in vantaggio su Pucciarelli) ed Inglese. Out il lungodegente Castro, che comunque in settimana ha ripreso a correre, seppur a ritmi non sostenuti. Bastien ci sarà, e sarà impiegato nel mezzo con Hetemaj e Radovanovic. In difesa scalpita Tomovic, che insidia Dainelli. Donadoni è intenzionato a riproporre lo stesso undici che ha perso con la Juventus, con il giovane e promettente Okwonkwo nel tridente d'attacco insieme a Verdi e Destro. In difesa Mbaye è insidiato da Torosidis, mentre Palacio non è stato convocato a causa di un problema muscolare.

Queste le probabili formazioni:

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Inglese.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Torosidis, Helander, Gonzalez, Masina; Poli, Pulgar, Donsah; Verdi, Destro, Okwonkwo .