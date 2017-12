Chievo, squadra al lavoro nel gelo di Veronello

Fonte: chievoverona.it

Il Chievo prova a buttarsi alle spalle il capitombolo interno maturato lo corso venerdì al 'Bentegodi' contro il Bologna ed è già proiettato verso il prossimo impegno, la trasferta in casa del fanalino di coda Benevento. Sulla carta è un match che si presenta alla portata della squadra veneta, da affrontare però con il piglio giusto, per evitare possibili figuracce.

Quest'oggi la squadra si è allenata - in barba alla giornata festiva - nel centro d'allenamento di Veronello sotto l'occhio vigile di Rolando Maran che ha diretto la sessione di lavoro in un freddo gelido, parecchio pungente, classico delle giornata venete di fine dicembre. Dapprima la squadra ha sostenuto lavori di mobilizzazione, prima in palestra e poi in campo, po la squadra è stata impegnata parecchi minuti in esercizi nei quali si è data molta importanza al possesso palla. In chiusura, il gruppo è stato diviso in tre squadre che hanno animato la fase finale dell'allenamento con partite a pressione. Per domani è prevista una seduta mattutina, a porte chiuse.

Castro continua a lavorare a parte, il suo percorso di recupero sarà ancora lungo ma sono ben visibili i miglioramenti che l'argentino sta facendo registrare giorno dopo giorno. Anche Meggiorini è rimasto ai margini del gruppo, poichè acciaccato. Il posto in attacco accanto ad Inglese se lo giocheranno, come venerdì scorso, Pucciarelli e Pellissier. Gobbi si è ripreso e dunque si riprenderà il posto da titolare a discapito di Jaroszynski.