Chievo Verona: la sconfitta di Benevento ha ufficializzato la crisi

Source photo: profilo Twitter AC Chievo Verona

Entrare nella storia per una sconfitta non è né bello né usuale eppure è quanto successo al Chievo Verona, uscito battuto dal match contro il Benevento e dunque prima rosa in Serie A ad essere battuti dai sanniti. Al di là del momento storico buono solo per le statistiche, c'è da sottolineare una fase tutt'altro che positiva, per i ragazzi di Rolando Maran, alla terza sconfitta consecutiva e dunque bisognosi di tirare il fiato dopo una parentesi tutt'altro che positiva. I clivensi hanno infatti perso punti con Benevento, Bologna e Crotone, squadre dai medesimi obiettivi e dunque ora avvantaggiate dal parziale positivo dello scontro diretto.

Ciò che è maggiormente mancato al Chievo Verona, secondo quanto detto anche da Rolando Maran nel post-gara di Benevento, è stata quella corsa che tanto aveva aiutato i clivensi nella prima parte di stagione, una voglia di macinare chilometri spesso pericolosa anche per formazioni meglio piazzate in classifica. Senza questa, i veronesi hanno avuto ben poche speranze contro le altre formazioni, meglio dotate tecnicamente e dunque maggiormente avvezze alla conquista dei tre punti. Per il nuovo anno l'obiettivo sarà dunque quello di tornare come in forma fisicamente, facendo leva su una condizione atletica invidiabile.

Sul fronte calciomercato, poi, ci sarà da risolvere la questione-Inglese, vicinissimo a vestire la maglia del Napoli già da gennaio viste le precarie condizioni fisiche di Arkadiusz Milik. Per sostituire il calciatore più forte della rosa, la società clivense starebbe pensando ad Emanuele Giaccherini, ormai ai margini del progetto di Maurizio Sarri. Non un attaccante d'area di rigore, ma un calciatore duttile e utilizzabile anche come seconda punta, ruolo poco congeniale all'ex Juventus ma che potrebbe consentirgli una maggiore vicinanza in zona goal. Ciò che ad oggi appare certo, comunque, è che la dirigenza non comprerà una nuova prima punta, affidandosi ai rodatissimi Pellissier e Pucciarelli ed al giovane Stepinski, voglioso di mettersi definitivamente in mostra.