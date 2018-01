Chievo Verona - Maran: "Peccato, perchè l'approccio è stato ottimo. Contento per Bani, Inglese ce lo teniamo"

Chievo Verona - Maran: "Peccato, perchè l'approccio è stato ottimo. Buon esordio per Bani, Inglese ce lo teniamo"

Soddisfatto chiaramente a metà Rolando Maran. Il suo Chievo ha interrotto la striscia negativa di tre sconfitte consecutive, ma non ha trovato la vittoria nonostante un ottimo avvio di gara, poi nella ripresa i ritmi sono calati e la partita è scivolata via sul pareggio.

A Sky Sport 24 Maran analizza i due volti della sfida: "Soprattutto nella prima parte abbiamo messo in campo una prestazione incredibile. C'è da rammaricarsi non poco, nel secondo tempo abbiamo fatto un po' di fatica, siamo sembrati intimoriti. Però nella prima parte abbiamo avuto più di un'occasione per raddoppiare e poi ci siamo ritrovati con l'Udinese che ha pareggiato la gara".

Il tecnico non è preoccupato, soprattutto grazie all'approccio alla gara dei suoi, c'è stato un po' di timore per le ripartenze finali: "No, sarei preoccupato se non avessi visto un primo tempo di questo calibro. La squadra nonostante il momento particolare si è messa a giocare contro un Udinese che veniva da cinque vittorie consecutive. Abbiamo concesso qualche ripartenza nel finale e non dovremmo farlo".

Si parla tanto di un passaggio anticipato di Inglese al Napoli, ma il Chievo fa resistenza: "Credo che abbia già risposto il direttore. Siamo in piena corsa per l'obiettivo e Inglese è uno degli effettivi più importanti. Dobbiamo correre per la salvezza e ci serve l'apporto di tutti per farlo".

Oggi esordio in Serie A per Mattia Bani: "Sì, è stato bravissimo. Ha giocato con tranquillità".

Anche lo stesso Bani ha commentato il suo esordio ai canali ufficiali del club clivense: "Fa piacere, è andata bene. Affrontavamo la squadra più in forma del momento, noi volevamo riprenderci e penso che ci siamo riusciti. Speravo di fare bene. Ringrazio il mister per l'opportunità e i miei compagni per essermi stati vicini. E soprattutto voglio dedicare un pensiero alla mia famiglia che c'è sempre stata. Speravo di fare una buona partita, ora approfitteremo di questi giorni di riposo".