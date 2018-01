Inglese, il Chievo e Maran tornano a sperare

Foto ChievoVerona Twitter

Roberto Inglese ed il Napoli, destini più lontani, almeno per ora. Sembra essere questo il verdetto - quasi definitivo - di questi primi giorni di mercato. Sì, perché se fino a qualche ora fa i partenopei sembravano intenzionati a richiamare "alla base" - anche se l'attaccante del ChievoVerona non ha mai messo piede a CastelVolturno fisicamente - il centravanti dei veronesi, adesso la situazione per Rolando Maran ed i suoi sembra essere decisamente più favorevole. La schiarita riguardante il futuro dell'attaccante di Lucera è arrivata nelle ultime ore, con il tecnico dei clivensi che potrebbe tenersi stretto il suo bomber fino a fine stagione.

Due le motivazioni alla base della scelta del Napoli, fatta da Sarri e dal suo entourage: complici le ultime novità - positive - sulle condizioni del recupero al ginocchio di Milik e, contestualmente, l'arrivo di Simone Verdi che potrebbe ricoprire le tre posizioni dell'attacco dei campani, il tecnico avrebbe un numero di attaccanti tale da render vano, o comunque superfluo l'arrivo all'ombra del Vesuvio di Inglese. I clivensi sperano, perché in ottica salvezza - con la classifica che non sorride viste le ultime recenti sconfitte - la presenza del migliore realizzatore stagionale farebbe ovviamente la differenza in positivo per le sorti dei veronesi.

Il matrimonio tra Inglese ed il ChievoVerona è destinato dunque a proseguire quantomeno fino all'estate, quando il centravanti si accaserà al Napoli in attesa di giocarsi le sue possibilità nel roster a disposizione di Maurizio Sarri o di essere girato in altri lidi. Nel frattempo, per l'economia e la stagione dei clivensi, Maran si coccola il suo centravanti, pronto a tornare al lavoro e dare una mano al suo Chievo in vista della lotta salvezza che si preannuncia rovente ed accesa.