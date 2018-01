AAA cercasi Chievo: contro la Lazio svolta o condanna? - Twitter Chievo Verona

Il Chievo ci ha abituato a campionati estremamente regolari e al raggiungimento tranquillo della salvezza da diversi anni: quest'anno la squadra veronese sembra essersi inceppata inaspettatamente, tanto che non vince da fine Novembre. Nell'ultimo turno i ragazzi di Maran hanno fermato l'Udinese ma nel turno ancora precedente sono riusciti nella ben poco edificante impresa di perdere contro il Benevento. Per fotografare il momento basti pensare che l'ultima vittoria risale al 25 Novembre contro la Spal; da quella partita (Coppa Italia compresa) sono arrivate cinque sconfitte e due pareggi, uno dei quali ottenuto con molta fortuna contro la Roma.

Non sono queste le premesse migliori per affrontare una squadra in forma come la Lazio che lotta per il quarto posto e che ha schiantato la Spal nell'ultimo turno. I precedenti all'Olimpico sembrano sorridere però ai veneti che in quindici sfide in terra capitolina non hanno portato via punti solo tre volte e in cinque occasioni hanno anche fatto bottino pieno. L'ultimo precedente a Roma risalente allo scorso anno, precisamente al 28 Gennaio, è terminato 0-1 per gli ospiti che sperano di replicare quel risultato.

L'infermeria sta facendo pagare un conto salatissimo ai gialloblù e in questa giornata non sarà diverso: Inglese è out per un problema al ginocchio e ne avrà per una decina di giorni; Castro è ancora alle prese con la lesione al legamento e verrà valutato per l'inizio del prossimo mese. Brutte notizie anche per quanto riguarda i rientri di Gamberini e Meggiorini che, malgrado siano guariti dai rispettivi problemi, non saranno della contesa e saranno valutati per la prossima giornata.

Alla luce di queste defezioni la formazione dovrebbe essere il solito 4-3-1-2 con Sorrentino in porta, difesa con Gobbi e Cacciatore sugli out e in mezzo Tomovic e uno tra Bani e Cesar, con il primo favorito. Il centrocampo dovrebbe essere formato da Hetemaj, Radovanovic e uno tra Bastien e Rigoni. In avanti agirà sicuramente Pucciarelli, con a fianco probabilmente Stepinski (in vantaggio su Pellissier); dietro alle punte il faro Valter Birsa.