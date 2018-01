Chievo Verona: vicinissimo Giaccherini, la rosa si prepara alla Juventus

twitter.com

Emanuele Giaccherini sembra ormai vicino a vestire la maglia del Chievo Verona. Dopo una serie pressoché infinita di voci, sembra ormai essere finita la telenovela con protagonista l'esterno del Napoli, deciso a cambiare aria visto suo poco utilizzo in azzurro. Secondo quanto riportato in esclusiva da Radio Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis e Campedelli sarebbero pronti ad incontrarsi, definendo una volta per tutte il trasferimento di Full Metal Giak nella città di Romeo e Giulietta. Centrocampista esperto e duttile, Giaccherini può giocare sia sulla fascia che da mezz'ala, non disdegnando la posizione di ala offensiva, ruolo che lo fece notare ai tempi del Cesena.

Nella giornata di oggi, penultimo allenamento dei clivensi in vista della difficile sfida contro la Juventus, match delicatissimo soprattutto per il momento davvero difficile che stanno vivendo i ragazzi di Rolando Maran. A Veronello, i gialloblu hanno lavorato principalmente sulla fase offensiva, concentrandosi principalmente sui tiri in porta e sulle conclusioni. Non è mancato, poi, il classico torello di squadra, con cui i calciatori clivensi hanno migliorato la loro fase di palleggio. Domani, la rifinitura si svolgerà a porte chiuse, con l'ex tecnico del Catania che sicuramente cercherà di dare le ultime istruzioni ai suoi.

Intervistato in conferenza stampa, Valter Birsa ha parlato della scorsa sfida contro la Lazio: "Abbiamo sbagliato a prendere goal in malo modo. Abbiamo retto bene fino al 2 a 1. Poi mentalmente ci siamo spenti. Se gira la ruota in modo sbagliato è difficile fare risultato. Che voto mi do? Lo deciderò a fine campionato. Non ha senso dare un voto adesso, in un momento così complicato per noi. Tutti giochiamo a favore del Chievo e il risultato della squadra rispecchia il nostro lavoro. Siamo sempre stati concentrati sul nostro obbiettivo, ma non sono nessuno per giudicare le altre squadre inferiori o superiori a noi. Dobbiamo solo lavorare. I risultati verranno da sé".

Importante anche il passaggio sulla Juventus: "Fuori casa facciamo più fatica rispetto alle partite in casa. Sarà una gara difficile, ma abbiamo voglia di fare bene e di fare risultato. Speriamo di riprendere il filo positivo per i risultati. Il nostro lavoro influirà su tutto. Giocare contro di loro può aiutarci a cambiare il nostro approccio verso le altre gare. Il fatto che Dybala sia fuori non mi preoccupa perché loro hanno sempre tantissime soluzioni. Adesso, ad esempio, è Douglas Costa a fare la differenza".