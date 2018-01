Chievo, Maran ai suoi: "Juventus avversario terribile, noi abbiamo voglia di rivalsa"

Fonte: A.C. ChievoVerona official Twitter

Giorno di viglia in casa Chievo, domani al 'Bentegodi' la compagine clivense ospiterà la Juventus, seconda in classifica all'inseguimento del Napoli primo. L'allenatore Rolando Maran, in conferenza stampa, ha presentato così la gara: "La settimana che abbiamo vissuto non è stata delle migliori, la batosta dell'Olimpico ci ha buttato giù, il morale dei ragazzi è basso. La voglia di rivalsa però è tanta, queste sono partite impegnative, difficili, la caratura della squadra che avremo di fronte è sicuramente alta. Ci sono dei punti in palio, vogliamo cercare di andare a prenderceli".

Il Chievo nelle ultime giornate di campionato ha denotato vari problemi, quelli difensivi i più marcati: "Ci sono state tre-quattro partite dove abbiamo preso troppi gol. Dobbiamo limitare le giocate degli altri. C'è da fare più attenzione, ognuno deve partecipare alla fase difensiva, non solo i difensori. Quando si subisce gol si tende a crocifiggere sempre e solo loro, ed invece non è così. Domani dai ragazzi voglio una prestazione di sacrificio e coraggiosa, perchè l'avversario è di quelli terribili". Ecco, l'avversario, terribile, uno dei peggiori che potesse capitare in questo momento ai clivensi: "La Juventus è forte, ha tantissime soluzioni, è una squadra incredibile. Non a caso domina in Italia da più di un lustro ed in Europa si fa rispettare alla grandissima".

Saranno assenti, ancora, Castro ed Inglese, due dei migliori calciatori della rosa attuale del Chievo. Gamberini e Meggiorini però rientrano: "I primi due non sono arruolabili, mentre gli altri due si sono allenati bene e li reputo arruolabili. Sono pronti per scendere in campo. Pucciarelli? E' in crescita, al di là del gol contro la Lazio. Ha ritrovato fiducia nei suoi mezzi, quella che aveva ad Empoli. Lo vedo anche in allenamento più sciolto, sta vivendo un periodo molto positivo, avevamo bisogno di ritrovare il vero Pucciarelli".

Questo l'elenco dei convocati per la gara di domani sera, in programma alle ore 20:45 allo Stadio 'Bentegodi':