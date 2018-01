Chievo Verona: Giaccherini sempre più vicino, Garritano il sacrificato?

Source photo: profilo Twitter Chievo Verona

Il periodo negativo del Chievo Verona sta seriamente mettendo in pericolo la permanenza di Rolando Maran sulla panchina clivense. Contrariamente a quello che si poteva credere a fine 2017, infatti, l'ex tecnico del Catania sembra aver perso quel piglio deciso che lo ha da sempre contraddistinto, mancando di quella scintilla capace di far svoltare i suoi. Contro la Juventus la situazione non è di certo migliorata, anche se i veronesi hanno comunque disputato un'ottima sfida. Scesi in campo con un coperto 5-3-1-1, il Chievo ha impressionato per la copertura difensiva, mancando però di quel plus per far male alla Signora. Non che ci si chiedeva tanto, soprattutto contro la seconda forza del campionato, ma dopo un inizio 2018 così negativo anche uno 0-2 contro la Juve, seppur condito da polemiche, può essere più letale del solito.

Per cancellare nel più veloce tempo possibile le negative prestazioni, Maran potrebbe pensare di riproporre il 3-5-1-1, soprattutto considerando la forza dell'Atalanta, prossima avversaria dei clivensi. Il gioco aggressivo degli orobici e le loro continue verticalizzazioni potrebbero infatti spingere il tecnico a rimpolpare di nuovo la mediana, cercando di limitare le manovre offensive di Gomez e compagni. Data la molta aggressività che ha spesso contraddistinto i bergamaschi, Maran dovrà però lavorare molto sulla condizione atletica, cercando di costruire una diga per arginare il gioco orobico, evitando nel contempo le sanguinolente verticalizzazioni che tanto hanno fatto male al Sassuolo, nell'ultima sfida.

Mentre la rosa si preparerà al meglio per l'Atalanta, continua il pressing della società per Emanuele Giaccherini, esterno del Napoli in uscita proprio dalla società partenopea. Dato che nelle ultime sembra essersi inserita la Sampdoria, che comunque non dovrebbe scalzare i gialloblu. Per lasciare spazio all'ex Cesena, la società starebbe pensando a qualche cessione ed il primo nome sulla lista dei partenti dovrebbe essere quello di Luca Garritano, centrocampista nel giro dell'Under 21 ma poco utilizzato da Maran. Su di lui sarebbe forte l'interesse di Carpi e Spezia, pronte a scommettere su un ragazzo talentuoso e giovane.