Chievo alla disperata ricerca di vittorie a Bergamo

Il calendario non è stato certo clemente con il Chievo dato che ha riservato in serie le sfide contro Lazio, Juventus e ora Atalanta. Tuttavia il calendario non può essere certo una scusante per un rendimento in costante calo ormai da mesi: a voler cercare l'ultima vittoria gialloblu si arriva fino a fine Novembre con il 2-1 sulla Spal; nelle successive nove partite (Coppa Italia compresa) sono arrivate zero vittorie e due pareggi. Nell'ultimo turno di campionato il Chievo ha perso con la Juventus in casa per 2-0, partita segnata anche dal caso Cacciatore che non ha certo aiutato l'ambiente.

Tutt'altro umore in casa Atalanta: i ragazzi di Gasperini stanno facendo il solito campionato strepitoso e, anche se hanno perso con la Juventus in Coppa Italia, recentemente si sono tolti la soddisfazione di battere la Roma in trasferta e lo sfizio di eliminare il Napoli in Coppa Italia. Oltre a tutti questi successi c'è anche da annoverare il cammino in Europa, il 15 Febbraio i bergamaschi infatti si giocheranno l'andata dei sedicesimi di Europa League contro il Borussia Dortmund.

Insomma in questo momento il pronostico sembra essere a favore degli orobici, favoriti anche dai precedenti: nelle ultime dieci gare giocate in Serie A contro il Chievo la Dea ha raccolto 5 vittorie e 4 pareggi, perdendo solamente nel Dicembre del 2015. L'ultimo bottino pieno del Chievo a Bergamo risale addirittura ad otto anni fa.

Per Maran sono numerosi i problemi di formazione: in difesa Cacciatore è squalificato, mentre Tomovic è messo KO da una noia muscolare. Per questo davanti a Sorrentino dovrebbero schierarsi in tre ovvero Gamberini, Dainelli e Bani (novità principale). A centrocampo Bastien sarà squalificato mentre è tornato a disposizione Castro; alla luce di ciò al largo dello schieramento a cinque dovremmo vedere De Paoli e Gobbi come esterni portati più a difendere che a proporsi. In mezzo dovrebbe giocare il nuovo arrivato Giaccherini (anche se Rigoni è pronto a riprendersi il posto) insieme a Radovanovic e Hetemaj; anche Gobbi è in ballottaggio, Jaroszyinki è dato in recupero. Davanti dovrebbe operare Birsa a sostegno di Meggiorini, insediato da Stepinski e Manuel Pucciarelli; recuperato Inglese ma difficile vederlo in campo.

Per Gasperini le cose non vanno meglio sul fronte defezioni: Mattia Caldara e il Papu Gomez hanno accusato problemi muscolari e quasi sicuramente non giocheranno, oltre a loro anche Rizzo sarà out per la solita lesione al legamento. Alla luce di ciò la formazione dovrebbe essere un 3-5-2 con Berisha, Toloi (ballottaggio con Gosens), Palomino e Masiello in difesa; centrocampo con Hateboer, Cristante, Freuler, De Roon e Spinazzola (ballottaggio con Castagne). In attacco Ilicic agirà da seconda punta alle spalle probabilmente di Andrea Petagna, che darà fiato a Cornelius.