ChievoVerona - Genoa, snodo cruciale

A caccia di riscatto, di una scossa per invertire una rotta che sta portando il ChievoVerona sempre più nei bassifondi della classifica. Non più tardi di due mesi e mezzo fa la vista sull'Europa, poi il crollo verticale: questione di motivazioni, forse; di ambizioni, altrettanto probabile. Ciò che balza però all'occhio è che dal 25 di novembre la squadra clivense di Rolando Maran non vince più in campionato. Mancano i gol di Inglese, manca anche un pizzico di fiducia, mancano soprattutto i risultati: due pareggi e sette sconfitte nelle ultime nove gare hanno fatto piombare il Chievo in zona salvezza, dalla quale adesso è chiamato ad uscirne con personalità e maturità.

Di contro un Genoa, quello di Davide Ballardini, che sembra quantomeno aver ritrovato un pizzico di brillantezza dal punto di vista del gioco e soprattutto della quadra. I risultati, a fasi alterne, lo confermano, così come la vittoria di Roma contro la Lazio che ha permesso ai liguri di issarsi a più sette dalla Spal di Semplici, travolta ieri in casa dal Milan. Sette punti nelle ultime cinque gare fanno dormire, per ora, sonni tranquilli ai rossoblù, i quali però vanno a caccia di un altro risultato positivo al Bentegodi per allungare la striscia positiva e prendere ulteriore margine sulla concorrenza.

Le ultime dai campi

Maran ritrova Inglese e gli affianca Meggiorini di punta, con Birsa che agirà alle spalle. L'altra buona notizia per il tecnico clivense è il recupero di Castro, che potrebbe partire dal primo minuto in mediana con Radovanovic ed Hetemaj, anche se non è certa la sua presenza dall'inizio. Depaoli al posto dello squalificato Cacciatore sull'out di destra in difesa, mentre Bani agirà centralmente con Gamberini; Jaroszynski a sinistra.

Rinnovato il 3-5-2 per quanto riguarda Ballardini che confermerà Pandev di punta con Galabinov. Laxalt e Pedro Pereira gli esterni di centrocampo a correre lungo tutta la fascia, mentre al centro Rigoni e Hiljemark saranno gli alfieri di Bertolacci, il quale manovrerà in cabina di regia. Biraschi e Zukanovic ai lati di Spolli in difesa, con Perin capitano tra i pali.

Le probabili formazioni

ChievoVerona (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Gamberini, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Inglese, Meggiorini. All: Maran.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Pedro Pereira, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Galabinov, Pandev. All: Ballardini.