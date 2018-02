Chievo Verona: dubbi tattici per Maran in vista del Cagliari

Source photo: profilo Twitter AC Chievo Verona

Ora non si può più sbagliare. Dopo un filotto negativo e che ha di fatto vanificato l'ottimo girone di andata, è tempo di riscossa definitiva per il Chievo Verona, scivolato nelle zone di bassa classifica ed ora costretto a cancellare le ultime quattro sconfitte consecutive. Contro il Cagliari, i ragazzi di Rolando Maran dovranno necessariamente ritrovare la fiducia nei propri mezzi, andando a vincere contro una rosa bisognosa di punti e dunque particolarmente intenzionata a vendere cara la pelle. Nella giornata di ieri, i clivensi hanno sostenuto allenamenti sui movimenti difensivi e sui cross, rinforzando l'intesa del pacchetto offensivo e difensivo. Buone notizie inoltre dall'infermeria, con Nenad Tomovic totalmente recuperato. Stamattina, invece, allenamento a porte chiuse alle ore 11.

Secondo le ultime informazioni provenienti da Veronello nella giornata di ieri, Rolando Maran dovrebbe schierare i suoi con un 4-2-3-1 insolito per gli schemi gialloblu. Davanti al portiere Sorrentino, dovrebbero essere Gamberini e Bani i centrali difensivi, anche se non è appunto da escludere la presenza di Tomovic. Nella zona mediana del campo, il delicato compito arginante dovrebbe essere affidato a Castro e Radovanovic, con Hetemaj spostato in avanti al fianco di Giaccherini e Valter Birsa. Unica punta, Inglese, mentre potrebbero essere Cacciatore e Jaroszynski i terzini scelti da Rolando Maran.

La scelta di Hetemaj in avanti potrebbe dunque dare più equilibrio al Chievo, consentendo però ai rossoblu di avere un uomo in più in avanti. Una disposizione tattica come il 4-2-3-1 necessita però di grande attenzione e compattezza, spesso mancate nelle ultime gare gialloblu. E' possibile dunque che Maran scelga un più equilibrato e rodato 4-3-1-2, con Castro relegato in panca al posto di Pucciarelli, pronto ad affiancare Inglese in avanti. Tutto dunque rimandato alla rifinitura, dunque, per capire meglio.

DI SEGUITO LE PROBABILI FORMAZIONI DEL CHIEVO:

Con il 4-2-3-1: Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Bani, Jaroszynski; Castro, Radovanovic; Hetemaj, Giaccherini, Birsa; Inglese.

Con il 4-3-1-2: Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Bani, Jaroszynski; Giaccherini, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Pucciarelli.