Chievo, le parole di Maran in conferenza stampa

Il Chievo è uscito sconfitto dal 'Franchi'. Un gol di Biraghi in apertura ha condannato i clivensi ad una sconfitta immeritata per quanto fatto vedere complessivamente in campo dalla squadra veneta. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, nel dopogara, Rolando Maran ha analizzato la sfida, e non ha nascosto un pò di dispiacere per come sia maturata la sconfitta: "Il vento ha condizionato la gara. Un tempo per parte, meglio loro nel primo e noi nel secondo. Siamo partiti non bene, poi ci siamo sciolti. Meritavamo di pareggiare, peccato: preso un gol evitabile. Nell'ultima mezzora abbiamo creato varie situazione, con un pò più di fortuna poteva andarci meglio. Ero convinto di poterla pareggiare ed invece torniamo a casa a bocca asciutta".

Ora testa al Sassuolo, prossimo avversario dei gialloblù: "Pensiamo positivo, perchè la prestazione c'è stata. Gli scontri nel girone di ritorno sono sempre molto importanti. La classifica si è accorciata di molto, noi dobbiamo arrivare il prima possibile ad una quota che ci permette di non guardare gli altri. Abbiamo attraversato un periodo complicato, ma stiamo ritrovando la vena giusta: oggi, ad esempio, potevamo portare a casa un pareggio sul campo della Fiorentina nonostante il vento. Serve più attenzione in determinate situazioni e anche più coraggio".

In ogni caso, Maran guarda al futuro con fiducia: "Credo che, dopo un momento un po’ difficile per varie vicissitudini, adesso stiamo ritrovando la vena giusta. Contro il Cagliari abbiamo fatto un passo avanti, oggi abbiamo confermato di essere ripresa, Firenze è un campo ostico dove hanno faticato anche le big, quindi non mi preoccupo di questa sconfitta. Il nostro campionato è questo, ogni anno dobbiamo soffrire per conquistare la salvezza perchè siamo una piccola realtà, i tifosi lo sanno, ci sono vicini".