Martusciello: "Contro il Cagliari conta solo vincere"

Ha parlato in conferenza stampa il tecnico dell'Empoli Giovanni Martusciello che ha presentato il match contro il Cagliari:

"La squadra ha vissuto questi giorni come gli altri, senza ulteriori ansie ed emozioni. Sappiamo che è una partita importante e che l'unico obiettivo è vincere. Dobbiamo mettere dentro le cose positive del match con il Bologna per tornare a gioire per un risultato importante.

Cosa mi aspetto dal Cagliari? I numeri condannano l'andamento difensivo dei rossoblù, ma è anche vero che in attacco hanno giocatori forti e i 26 gol lo testimoniano. Dobbiamo cercare di sfruttare le debolezze del nostro avversario e abbiamo incentrato la nostra preparazione al match in questo senso.

Può essere la gara di Gilardino? Può essere la gara per tutti i nostri attaccanti visti i pochi gol fatti. Dobbiamo essere più concreti e determinati a sfruttare le nostre occasioni.

Cosa ho chiesto ai ragazzi? Di fare di tutto per portare a casa punti importanti. Domenica scorsa ho visto una squadra che ha saputo soffrire, ma questo solo non basta per poter vincere.

Come sta mentalmente la squadra? E' chiaro che i risultati condizionano l'umore del gruppo. Per questo dobbiamo sempre essere concentrati sul nostro lavoro quotidiano per pensare sempre a migliorarci. La disponibilità dei ragazzi in tal senso è straordinaria perchè ci mettono sempre entusiasmo e voglia di reagire alle varie situazioni. Questo però dobbiamo tramutarlo in campo migliorando nell'autostima e spero che il pareggio di Bologna ci dia più fiducia.

Il calendario? Dobbiamo pensare solo al Cagliari e non anche all'Atalanta. Pretendo che anche contro i sardi mettiamo in campo la stessa determinazione e cattiveria che abbiamo avuto con il Bologna.

Pucciarelli? E' tra i convocati ma non so se l'userò dall'inizio o a partita in corso.

Mchedlidze? E' un giocatore che può essere utile contro chiunque perchè è un attaccante completo che potrà dare il suo contributo.

Laurini? Non è convocato perchè non sta benissimo fisicamente. Ho avuto risposte incoraggianti domenica scorsa, ma è meglio cautelarsi dopo che è tornato dopo tanto tempo.

Zambelli? E' recuperato e si contende il posto con Cosic"