Il punto sul mercato dell'Empoli

Sta per iniziare il mese di gennaio, caratterizzato dal mercato invernale, importante per rinforzare le squadre in vista della seconda parte di campionato.

L'Empoli però sembrerebbe orientato a non fare movimenti trascendentali. L'orientamento del club toscano è quello di confermare quasi tutti coloro che attualmente fanno parte della squadra. Sarà un mercato guardingo in attesa di buoni affari, come confermato dal dg dell'Empoli Marcello Carli: "Se ci saranno le condizioni per rafforzarci lo faremo. Di sicuro non prenderemo qualcuno tanto per prenderlo, se arriverà qualcuno è perché pensiamo che possa darci una mano. La nostra idea è di andare avanti grossomodo con questi ragazzi. Però dal 29 dicembre in poi voglio solo giocatori che credono fortemente nell’Empoli e che sono disposti a tutto per conquistare la salvezza, chi ci sta è con noi, chi non ci sta può andare via".

L'Empoli rinforzerà la squadra solo in caso di eventuali cessioni. E il nome più gettonato in tal senso è quello di Alberto Gilardino. L'ex attaccante di Milan e Fiorentina non ha trovato un buon feeling con la squadra dal punto di vista tattico e il solo gol realizzato in Coppa Italia è un dato incontrovertibile. Dunque per Gilardino possibile addio a gennaio e sono tre i club interessati al giocatore.

In pole c'è il Pescara dove Gilardino giocherebbe da protagonista vista la penuria di attaccanti in casa abruzzese. Ma anche Genoa e Bologna seguono il bomber di Biella, però con entrambe Gilardino avrebbe un ruolo da comprimario.

In caso di partenza di Gilardino, l'Empoli prenderà un attaccante. Sono diversi i nomi che stanno circolando tra cui quelli di Ganz, Pinilla e Thiam che sono profili seguiti dai dirigenti azzurri.

Inoltre, questi ultimi hanno le antenne dritte anche per quel che riguarda la mediana. Date le gravi difficoltà mostrate dal reparto e un Maiello che a gennaio si trasferirà quasi sicuramente al Frosinone, l'Empoli starebbe sondando il terreno per Grassi del Napoli, attualmente in prestito all'Atalanta.