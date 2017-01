Il 2016 dell’Empoli tra molte delusioni e poche grandi gioie

esultanza empoli

Se una persona guardasse approssimativamente i risultati dell’Empoli dal punto di vista della classifica, direbbe che la squadra toscana ha pienamente ottenuto i suoi obiettivi. Campionato 2015-16 concluso con un ottimo 10° posto e stagione successiva che vede l’Empoli al quart’ultimo posto e virtualmente salvo con 4 punti di vantaggio sulla terz’ultima.

Ma il tifoso dell’Empoli sa che quello che si è concluso non è stato un anno solare fenomenale dal punto di vista dei risultati. Gli azzurri infatti hanno sì ottenuto un ottimo 10° posto la stagione scorsa, ma il risultato conseguito deriva dal fantastico girone d’andata dei toscani concluso con 30 punti in 19 partite. Nel girone di ritorno l’Empoli ha totalizzato solo 16 punti, con ben 9 sconfitte conseguite.

E in questa stagione l’Empoli è quart’ultimo soprattutto grazie al livello mediocre delle ultime 3. Infatti sono solo 14 i punti raccolti dai toscani in 18 partite, con soli 3 successi ottenuti. E non è tutto, perché l’Empoli è attualmente il peggior attacco del campionato e tra i peggiori in Europa con soli 10 gol realizzati.

La prima parte del 2016 non è iniziata male in realtà. La sconfitta immeritata con l’Inter ha inaugurato l’anno, ma poi sono arrivati tre risultati utili consecutivi. Però successivamente l’Empoli ha inanellato 12 partite senza vittorie, fino al derby con la Fiorentina del 10 aprile. Lì l’Empoli ha scritto la storia, tornando a vincere contro la Fiorentina dopo ben 19 anni grazie ai gol di Pucciarelli e Zielinski. Una partita che ha fatto dimenticare parzialmente il brutto rendimento dell’Empoli nel girone di ritorno.

Non è iniziata meglio la stagione successiva, con l’addio di Giampaolo e l’incertezza legata alla promozione di Martusciello. Inoltre un mercato non del tutto convincente, con alcuni acquisti poco condivisibili e un generale scetticismo.

E i risultati non danno ragione alla dirigenza toscana. L’Empoli infatti mostra gravi difficoltà dal punto di vista del gioco, come mai negli ultimi anni, e un attacco sterile che fa grande fatica a segnare. Si è salvato parzialmente con le vittorie negli scontri diretti con Crotone, Pescara e Cagliari, troppo poco per una squadra che ha fatto divertire l’Italia calcistica negli ultimi anni.

Per questo i tifosi azzurri si aspettano un netto miglioramento sotto tutti i punti di vista nel 2017. Il primo appuntamento dell’anno con il Palermo terz’ultimo in classifica al “Castellani” rappresenta un ottimo trampolino di lancio per concludere al meglio il girone d’andata e iniziare al meglio il nuovo anno.