Empoli: raggiunto l'accordo con il Napoli per il prestito di Grassi

grassi atalanta verso empoli

Ancora non è ufficiale in quanto il mercato inizierà il 3 gennaio, ma possiamo ormai dire che il primo acquisto di gennaio dell'Empoli sarà Alberto Grassi.

Il club toscano ha infatti raggiunto l'accordo con il Napoli, proprietario del cartellino del giocatore, per un prestito di sei mesi fino a giugnno. Grassi lascerà così l'Atalanta dove è tornato in prestito la scorsa estate. Ma vuoi per i postumi dell'infortunio di inizio anno e vuoi per l'esplosione di tanti talenti come Kessiè, Gagliardini e Kurtic, non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Per gli azzurri è un acquisto importante viste le gravi difficoltà mostrate dal centrocampo in questa prima metà di campionato. Le partenze di Zielinski e Paredes si sono fatte sentire e i sostituti non hanno dato quelle certezze che i dirigenti azzurri pensavano potessero dare.

Quindi l'identikit di Grassi è perfetto per l'Empoli: giovane in rampa di lancio che cerca riscatto dopo un 2016 sfortunato e deludente per colpe anche non sue. Ma l'ottimo girone d'andata della stagione scorsa testimonia il grande talento di Grassi che ha destato ottime impressioni nelle 13 presenze da titolare con la maglia nerazzurra. Tanto è che il Napoli ha sborsato ben 10 milioni per acquistarlo. Per questo ora il club partenopeo spera che il prestito a Empoli possa essere la scelta giusta per salvare un possibile patrimonio del club.

L'arrivo del centrocampista scuola Atalanta potrebbe liberare un posto nella zona mediana del campo. Data per scontata la partenza di Maiello destinazione Frosinone, un altro giocatore potrebbe lasciare Empoli e si tratta di Marcel Buchel. Il centrocampista austriaco è stato riscattato in estate dalla Juventus per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Ma Buchel non ha fornito prestazioni all'altezza della situazione e quindi i dirigenti toscani starebbero pensando a una cessione in prestito del giocatore ex Bologna e il Pescara sembrerebbe molto interessato.

