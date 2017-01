Empoli - Corsi: "Gilardino ci ha chiesto di andare via. Grassi? Situazione non matura"

Google Plus

gilardino vicino all'addio empoli

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, il Presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha spiegato quali saranno le strategie per il prossimo mercato dei toscani. In particolare, ha certificato l'addio di Alberto Gilardino che quasi sicuramente sarà sostituito da un altro centravanti.

"Gilardino ci ha manifestato l'intenzione di andar via e noi ci stiamo riflettendo. Fino a ieri per noi era un giocatore importante e che poteva darci una mano. Ora dovremo valutare il da farsi.

Se Gilardino andrà via compreremo un altro attaccante? Idee ne abbiamo ma il mercato entrerà nel vivo da domani e ora ci preme preparare bene la partita di sabato con il Palermo.

Marilungo? Sta benino, e oggi sapremo se sarà a disposizione o meno.

Che tipo di mercato sarà per l'Empoli? Valuteremo le situazioni di quelli che sono gli scontenti e di chi non si sente coinvolto nel nostro gruppo. Dovremo fare affidamento su chi è partecipe e voglioso di far parte dell'Empoli.

La partenza di Gagliardini potrebbe bloccare il trasferimento di Grassi? Grassi è un profilo che ci piace ma è una situazione che non è matura".

Dunque si prospetta un mercato movimentato in attacco, vista la quasi certa partenza di Gilardino richiesto da Pescara, Chievo e Bologna.

Quest'ultima avrebbe proposto all'Empoli uno scambio alla pari con Floccari, profilo che però non convince pienamente il club toscano.

Dunque in pole position al momento sembra esserci Ganz che non sta trovando molto spazio a Verona e che piace da tempo all'Empoli. Un altro nome seguito dalla dirigenza toscana è quello di Thiam del Paok, ma sull'attaccante di proprietà della Juventus c'è anche l'interesse del Pescara.

Più complicate le piste che portano a Coda della Salernitana e a Dionisi del Frosinone. I due giocatori stanno facendo bene con i rispettivi club e dovrebbero partire solo in caso di offerte importanti o se dovessero chiedere di essere ceduti.