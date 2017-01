Dioussè: "Voglio ripagare la fiducia del mister. Col Palermo voglio i 3 punti"

Google Plus

conferenza dioussè empoli-palermo

Ha parlato in conferenza stampa il centrocampista dell'Empoli Assane Dioussè. Il senegalese ha analizzato il prossimo match col Palermo e gli obiettivi della squadra, con un occhio anche alla prossima Coppa d'Africa.

"C'è tanta voglia di tornare a giocare dopo l'ultima sconfitta e la sosta. La partita con l'Atalanta ci ha visto perdere all'ultimo minuto, per questo c'è tanta rabbia e abbiamo voglia di riscattarci.

La partita con il Palermo? E' certamente una tappa importante ma la dobbiamo considerare come le altre partite altrimenti la carichiamo troppo. Il nostro obiettivo è mettere in campo il massimo per portare i 3 punti a casa.

Sosta di riflessione? Abbiamo staccato un pò dopo un periodo intenso. Abbiamo lasciato la mente libera per essere più tranquilli per tornare in campo con grande fiducia.

Che Palermo ci aspettiamo? Mi aspetto un Palermo che viene qui per fare punti con grande voglia e determinazione. Ma di fronte si troverà un Empoli altrettanto arrabbiato dopo l'ultima sconfitta e voglioso di vincere davanti ai nostri tifosi.

La fiducia del mister? Il campionato è lungo e ci stanno partite in cui fai bene altre in cui fai meno meglio. Devo ringraziare il mister per la fiducia che mi sta dando nonstante qualche prestazione sottotono. Il mio obiettivo è quello di migliorare e di ripagare la fiducia dell'allenatore.

Ho più responsabilità? Sto crescendo piano piano e penso solo a fare le cose più semplici per migliorare.

Cosa chiedo al 2017? Di portarci tante vittorie e tanti punti e di fare meglio del 2016. Il nostro obiettivo primario è quello di raggiungere il prima possibile la salvezza.

La mancata convocazione col Senegal? Sapevo che era presto per me e che era giusto dare spazio a chi ha fatto più presenze. Poi sono convinto che un giorno vestirò la maglia della mia Nazionale. Penso però che il Senegal possa fare molto bene e gli auguro di vincere la Coppa perchè sarebbe importante per il nostro Paese. Le favorite? Oltre al Senegal penso che la Costa D'Avorio possa fare molto bene, ma sono diverse le squadre che possono vincere il torneo".