Empoli, Corsi: "El Kaddouri? L'ho chiesto, ma non vuol dire che Saponara andrà via"

Fabrizio Corsi, forzaazzurri.net

La seconda parte di 2016 per l'Empoli è stata abbastanza complicata. Il cambio di panchina, con la promozione di Martusciello, diversi addii importanti e una squadra che ha faticato nella prima parte di campionato a trovare gioco e risultati. Il mercato di Gennaio potrebbe dare una mano a Martusciello e alla squadra e così la società si sta muovendo per provare ad accontentare le richieste del tecnico.

La conferma arriva dalle parole del presidente Corsi a Radio CRC. Grassi ed El Kaddouri non sono nomi campati per aria, ad esempio: "e ho chiesto El Kaddouri non è per vendere Saponara, magari possono giocare entrambi. Saponara è da recuperare, quest’anno ha giocato solo sprazzi di gara ai suoi livelli e vale lo steso discorso anche per Pucciarelli. L’anno scorso Saponara ha fatto 12 assist e 6 gol e per trovare un centrocampista dai numeri migliori bisogna guardare Pogba. Per Grassi non ci sono problemi col giocatore e il procuratore, la tempistica è nemica perché abbiamo gare troppo importanti e gli scontri diretti possono avere il suo peso. Cerchiamo di smontare la pressione sui nostri calciatori per non farli arrivare troppo carichi nella difficile gara col Palermo. Grassi è un giovane che magari giocando ad Empoli potrebbe ritrovare brillantezza, a noi farebbe comodo e stesso dicasi di El Kaddouri, ma credo che quest’ultimo sia un po' più complicato."

Due giocatori alla ricerca di rilancio, o comunque di un nuovo trampolino. Quello che Empoli ha dimostrato di poter essere per diversi giocatori nel recente passato, come sottolinea il numero uno empolese: "L’Empoli nella sua piccola dimensione può migliorare i giocatori e nel recente passato lo ha dimostrato. Abbiamo avuto giocatori sconosciuti al grande pubblico come Vecino e Zielinski che adesso tutti conoscete anche perché qui l’ambiente permette anche di sbagliare qualche partita a differenza di Napoli per esempio, in cui gli obiettivi sono diversi. Abbiamo questo piccolo bagaglio da venderci e speriamo di restare in Serie A. Non sarà semplice, ma ci proviamo."