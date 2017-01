Empoli: quasi fatta per Thiam. Grassi in stand-by. E su Gabigol..

thiam a un passo dall'empoli

L'Empoli sta per mettere a segno il primo colpo invernale di calciomercato. Dato per certo l'addio di Gilardino, il club toscano si è tutelato chiudendo per l'attaccante Mamè Thiam. L'attaccante, in prestito al Paok Salonicco ma di proprietà della Juventus, arriverà a Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto. Da capire se i bianconeri vogliono inserire l'opzione del controriscatto del giocatore.

Per Gilardino invece non ci sono novità. Il centravanti non si allena con la squadra per un leggero fastidio muscolare e dunque potrebbe anche saltare il match di sabato con il Palermo. Probabilmente il giocatore rescinderà il contratto con l'Empoli per poi andare al Pescara alla corte di Massimo Oddo che lo accoglierebbe a braccia aperte.

Passando al centrocampo, l'Empoli segue due giocatori del Napoli, ovvero Grassi ed El Kaddouri. Sono due profili che piacciono molto alla dirigenza toscana, come confermato dal Presidente Fabhttps://www.vavel.com/it/calcio/empoli/739120-empoli-corsi-el-kaddouri-lho-chiesto-ma-non-vuol-dire-che-saponara-andra-via.htmlrizio Corsi. Ma se El Kaddouri è un obiettivo non semplice, Grassi invece si sposerebbe perfettamente con l'Empoli. L'affare si sbloccherà se l'Atalanta prenderà Hiljemark per sostituire Gagliardini. A quel punto i nerazzurri potrebbero lasciare andare Grassi che vuole accasarsi all'Empoli.

L'unico reparto che quasi sicuramente rimarrà immutato è la difesa che è sembrato il settore con meno problemi. Tra l'altro contro il Palermo torneranno a disposizione Veseli e Laurini, anche se non sono ancora al meglio. Bisognerà aspettare invece per rivedere Barba, Zambelli e Costa. I primi due hanno subito due infortuni abbastanza seri a dicembre, mentre Corsi ha annunciato che Costa tornerà a disposizione da lunedì.

Infine a PassioneInter.com, Marcello Carli smentisce le voci che vogliono l'Empoli interessato ad alcuni giocatori dell'Inter: "Smentisco una trattativa per Gabigol: non abbiamo mai parlato con l’Inter e al momento non c’è stato nessun contatto. Gnoukouri e Manaj? Vale lo stesso discorso fatto per Gabriel Barbosa. Parliamo di due giovani molto interessanti, ma per ora non sono profili da noi seguiti".