Empoli, Martusciello in conferenza: "Palermo? Sarà una tappa verso la salvezza"

L'Empoli attende il Palermo per la 19^ giornata di Serie A. Al Castellani va in scena un vero e proprio scontro salvezza: le due squadre sono divise attualmente da soli quattro punti. Giovanni Martusciello è intervenuto nel pomeriggio in conferenza stampa. Andiamo a sentire le sue parole.

Scontro diretto, forse non ancora decisivo: "C’è la motivazione di tornare a giocare dopo una lunga sosta- ha esordito il tecnico dell'Empoli- diversa da tutte le altre visto che per una settimana i giocatori non si sono allenati e sono stati con le rispettive famiglie. Abbiamo lavorato in funzione della partita di domani che è una tappa del nostro cammino verso la salvezza e dove il campo darà il suo verdetto inappellabile. Partita importante ma non determinante quella di domani è soltanto una delle gare di questo campionato dove ci saranno delle difficoltà che saremo chiamati ad affrontare e superare".

Il Palermo sarà pronto a giocarsi il tutto per tutto: "Il Palermo è una squadra che ha ottenuto nove punti su dieci in trasferta ed il suo valore va sicuramente oltre quello che dice la classifica. Negli ultimi tempi ho visto una crescita importante da parte di giocatori come Cosic, Tello, Krunic e Diousse questo dimostra che non dobbiamo avere fretta nel dare giudizi. Il calciomercato credo sia un problema per tutte le squadre, un problema che distoglie dalle partite che vengono giocate e dalla classifica. Alla ripresa ho chiesto alla squadra di non pensare alle voci che circolano e pensare unicamente al bene della squadra".

In chiusura Martusciello ha parlato della probabile formazione e sul mercato invece..: "Alla vigilia di una partita importante come quella di domani non voglio parlare di calciomercato, i giocatori che non sono contenti busseranno alla porta della società e verranno ceduti soltanto dopo che io avrò avallato questa operazione. Levan come altri è cresciuto molto, noi non ci possiamo permettere di lasciare da soli i nostri attaccanti a lottare con i difensori avversari. Dobbiamo arrivare al gol attraverso la compattezza e la manovra. Levan non è un giocatore che può segnare facilmente ma ha caratteristiche uniche rispetto a quelle di altri giocatori che abbiamo in rosa”. Veseli e Laurini sono recuperati e valuteremo se hanno o meno i 90′ nelle gambe, Gilardino accusa ancora un problema fisico e non è disponibile".

