Le ultime in casa Empoli. Martusciello: "Col Palermo non è decisiva"

martusciello presenta empoli-palermo

Tutto pronto in casa Empoli per lo scontro diretto tra i toscani e il Palermo. Un match fondamentale per la squadra biancoblu per creare un solco con la squadra rosanero attualmente sotto di 4 punti in classifica.

Non mancano però i problemi di formazione per Martusciello, in particolare in difesa. Gli indisponibili sono Zambelli, Barba e Costa. Laurini e Veseli recuperano anche se non sono al meglio. Per questo scelte quasi obbligate per Martusciello in questo reparto che vedrà, davanti a Skorupski, Veseli e Pasqual sugli esterni e Bellusci e Cosic centrali. A centrocampo rientra dopo la squalifica Krunic che ricompone il trio titolare con Dioussè e Croce. Saponara torna a fungere da trequartista alle spalle di Mchedlidze e Pucciarelli. Laurini e Maccarone, rienterati in settimana, partiranno dalla panchina. Assente Gilardino ufficialmente per un problema muscolare, ma il giocatore è con le valigie in mano in attesa di novità che potranno esserci la prossima settimana.

Ha parlato alla vigilia di Empoli-Palermo il tecnico dei toscani Giovanni Martusciello che ha analizzato il prossimo match con una parentesi anche sul calciomercato.

"Partita decisiva? E' una partita importante ma non decisiva. Sarà una partita come le altre, ma ci sarà grande determinazione ed entusiasmo perchè sarà uno scontro diretto".

"La crescita di Mchedlidze? Non solo lui ma anche altri ragazzi come Dimarco, Cosic, Dioussè e Krunic stanno crescendo. Per questo bisogna avere pazienza con i giovani. Levan sta trovando quella continuità che in passato non ha avuto. E' un giocatore forte che finalmente sta dimostrando il suo valore. Vediamo se domani sarà in campo".

"L'arrivo di Thiam? Di mercato non parlo perchè penso solo al Palermo. Io ho precisato nello spogliatoio che del mercato non mi interessa niente, poi se arriveranno richieste la società le prenderà in considerazione".

"Gilardino? Ha avuto un problema muscolare che non gli ha permesso di allenarsi negli ultimi giorni".

"Veseli e Laurini? Stanno molto meglio rispetto a due settimane fa. Bisognerà capire se sono pronti per giocare al meglio, però la cosa più importante è che i problemi fisici li abbiano superati".