Empoli - Palermo terminata, Serie A 2016/17 LIVE (1-0)

Per il Palermo ora è veramente notte fonda, la distanza dalla formazione azzurra è di sette lunghezze. È vero che c'è un intero girone da disputare, ma gli uomini allenati da Eugenio Corini possono puntare solo su un clamoroso ribaltone per mantenere la categoria.

La formazione toscana vince con grinta e con tenacia una partita molto equilibrata, in cui soprattutto nel secondo tempo i ragazzi di mister Martusciello hanno sofferto. Il grande ex Maccarone entra e decide la partita: subisce fallo in area da Cionek e ottiene il rigore, da lui stesso trasformato.

90'+5 Finisce qui! Vince l'Empoli!

90'+2 Finale caldo nell'area empolese: punizione calciata da Diamanti, la palla arriva a Rispoli che cade in area, forse trattenuto. Valeri lascia giocare e poi ammonisce Bruno Henrique per proteste.

90' Si giocherà per altri cinque minuti

88' Diamanti prova ad accendersi: piroetta, accelerazione e sinistro di Alino, respinge la difesa empolese. Sarà corner

85' IL GUIZZO DI BALOGH! Accelerazione di grande spessore della punta ungherese, che va via in velocità a Bellusci e calcia col piatto destro, ma la palla non gira e Skorupski para

84' Le tenta tutte Corini: Balogh prende il posto di Jajalo

83' Cross del nuovo entrato per Nestorovski che la colpisce di testa una prima volta, poi torna sul pallone ma trova Skorupski.

81' Secondo cambio nel Palermo: Thiago Cionek lascia il posto al toscano doc Diamanti

78' MASSIMO MACCARONE!!! Appena entrato, subito decisivo!!! Gran rigore del numero 7 azzurro, Posavec intuisce ma non può mai arrivare sulla bomba di Big Mac! Empoli in vantaggio!

77' RIGORE PER L'EMPOLI! Gran cross di Laurini per Mchedlidze, sponda del georgiano per Maccarone che prima dell'impatto col pallone viene steso da Cionek. Ammonizione per il difensore ospite.

76' Staffetta in attacco nell'Empoli: fuori Marilungo, dentro l'ex Maccarone

74' Proprio lo svizzero lascia il posto ad Aleesami nel Palermo

73' Morganella in ripiegamento stende Marilungo e si merita l'ammonizione

69' Gran palla di Pucciarelli per la corsa di Marilungo: fuorigioco millimetrico della punta empolese!

67' QUAISON! Gran break centrale di Bruno Henrique, affiancato dallo svedese che riceve palla al limite dell'area e calcia. Bravo Skorupski a respingere

66' Torna a farsi vedere l'Empoli. Break sulla destra e cross di Laurini che viene ribattuto, poi arriva Croce che calcia alle stelle

65' Primo cambio della gara: Saponara lascia spazio a Pucciarelli. Prova senza infamia e senza lode per il 10 azzurro, capace di qualche sprazzo ma nulla di più

62' Continua a lottare Nestorovski con i difensori dell'Empoli, finalmente una palla arriva a centro area, ma il suo tiro viene sporcato prima di arrivare a Skorupski

59' Insiste il Palermo a sinistra con Morganella. Il cross dello svizzero trova la deviazione di Bruno Henrique che prolunga la traiettoria, poi Nestorovski è anticipato mentre carica il tiro

57' JAJALO! Gran conclusione del croato da oltre 25 metri, c'è anche una leggera deviazione di Diousse con la palla che sfiora l'incrocio dei pali

56' Brutta entrata di Laurini su Morganella: il francese dell'Empoli è il primo ammonito del match

52' Saponara cerca di liberarsi al limite dell'area, il Palermo serra le maglie e non concede spazi al numero 10 azzurro

50' Scontro ad alta quota tra Bruno Henrique e Krunic: entrambi a terra, fischia Valeri

46' Inizia il secondo tempo

Inizio promettente del Palermo, più sul piano del gioco che delle occasioni. Con il passare dei minuti cresce l'Empoli, che impegna Posavec in più di un'occasione e ci prova col possesso palla. Pareggio momentaneamente giusto, a risentirci per il secondo tempo!

45'+1 Si chiude la prima frazione al "Castellani"

45' Si giocherà ancora per un minuto

43' Quaison e Nestorovski si cercano di continuo. Assist del macedone in profondità per lo svedese, anticipo secco di Cosic

41' PERICOLO IN AREA PALERMO! Saponara ispira ancora Pasqual, il cui tiro cross è smanacciato da Posavec. Poi Krunic ripropone dall'altra parte e Goldaniga anticipa Mchedlidze con la porta rimasta sguarnita. Infine altro cross di Pasqual, e libera Gonzalez!

39' L'Empoli può portare avanti il pallone con Krunic, ma il serbo cerca Croce nel momento in cui i varchi si chiudono. E Posavec acchiappa la palla.

35' Il Palermo tiene palla nella metà campo avversaria, cross di Rispoli per Quaison che fa sponda. Jajalo raccoglie dal limite e calcia al volo, ma lo fa malissimo

29' PUNIZIONE PALERMO! Azione convulsa nell'area dell'Empoli, Cionek la ributta dentro dal centro dell'area ma nessuno raccoglie l'invito del polacco

27' ANCORA EMPOLI! Sugli sviluppi del corner Cosic stoppa male, la palla finisce a Diousse che non va tanto lontano dall'incrocio con la sua conclusione mancina

26' CHE PARATA DI POSAVEC! Bellusci raccoglie una conclusione dal limite dell'area, il portiere croato vola sotto l'incrocio e toglie la palla dalla porta!

25' CONTROPIEDE EMPOLI! Saponara ispira per Marilungo, l'assist dell'ex atalantino è al bacio per Mchedlidze, ma il georgiano viene murato all'ultimo momento da Goldaniga

22' Break centrale di Bruno Henrique! Il brasiliano riceve una gran sponda volante di Quaison, arriva ai 30 metri e calcia, ci pensa Cosic a murare il tiro

21' Insiste l'Empoli, Laurini continua a spingere a destra e guadagna l'ennesimo corner

18' MCHEDLIDZE! Prima fiammata del georgiano, ex di turno, che calcia dai 30 metri ma trova due deviazioni prima che la sfera arrivi da Posavec

16' Ci prova ancora l'Empoli! Ancora un cross di Pasqual, ma Posavec è attento in uscita

12' Saponara scatta in posizione regolare: il numero 10 mette in mezzo, anticipo netto su Mchedlidze

10' Contropiede condotto da Quaison! Palla sulla corsa di Nestorovski che però se la dimentica strada facendo. Che chance sprecata dal Palermo!

7' Palermo che insiste con gli esterni: cross di Rispoli, a vuoto Krunic ma non Morganella che stoppa e calcia dal limite. Palla largamente fuori.

4' Laurini va al sombrero su Morganella e crossa, Mchedlidze cerca la rovesciata ma non trova il pallone!

1' Subito una bella azione del Palermo: Quaison per Nestorovski, cross basso del macedone per Rispoli che conclude di sinistro e trova una deviazione!

18.00 SI COMINCIA!

17.30 Confermate in parte le attese della vigilia da entrambe le parti. C'è Marilungo e non Pucciarelli a comporre il tandem d'attacco dell'Empoli, lo stesso visto all'opera nella vittoriosa sfida contro il Cagliari. Per quanto riguarda il Palermo c'è Morganella nel ruolo di esterno a sinistra, considerando l'influenza che ha colpito Aleesami.

17.22 Queste le formazioni ufficiali:

EMPOLI - Skorupski, Laurini, Bellusci, Cosic, Pasqual, Krunic, Diousse, Croce, Saponara, Marilungo, Mchedlidze.

PALERMO - Posavec, Cionek, Gonzalez, Goldaniga, Rispoli, Jajalo, Gazzi, Bruno Henrique, Morganella, Quaison, Nestorovski.

Buon pomeriggio a tutti gli amici e i lettori di VAVEL Italia, e benvenuti nella diretta live ed online della partita che aprirà l'ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A TIM edizione 2016/2017. Di fronte l'Empoli e il Palermo. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 18 dal "Carlo Castellani".

La formazione toscana ha concluso lo scorso anno con una sconfitta in rimonta, patita sul campo dell'Atalanta. Un 2-1 che fa masticare amaro la truppa di mister Martusciello, che ora è quartultima da sola con 14 punti in classifica.

I biancazzurri non possono permettersi di commettere errori in una partita che li vedrà opposti alla squadra che li segue in classifica, con quattro lunghezze da recuperare e con un intero girone ancora da giocare dopo questo confronto.

L'obiettivo della salvezza non può non essere la priorità in casa Empoli, considerando il ritmo decisamente lento che stanno tenendo le squadre alle spalle di quella toscana.

Grande attesa anche per capire quelli che saranno i risvolti del mercato. Una partenza è già stata certificata, ed è quella di Alberto Gilardino, diretto a Pescara, mentre in entrata ci sono l'ex Lanciano Thiam e l'atalantino Grassi.

Il mister Giovanni Martusciello confermerà la presenza del 4-3-1-2 come modulo di partenza per la sua squadra. Confermato anche tra i pali Skorupski. In difesa Laurini e Pasqual saranno i terzini, mentre in mezzo troviamo Bellusci e Cosic. Centrocampo di grinta e di carattere, con capitan Croce affiancato da Dioussè e Krunic, mentre Saponara agirà alle spalle del tandem d'attacco, composto dall'ex Mchedlidze (tre gol nelle ultime due gare) e Pucciarelli.

Il Palermo, dal canto suo, vuole confermare il suo ruolino di marcia lontano dalle mura amiche, che di certo non vale la terzultima posizione attualmente occupata dopo le prime diciotto giornate. Nove punti dei dieci conquistati, infatti, arrivano dalle gare esterne.

L'arrivo di Eugenio Corini al posto di De Zerbi sembra aver dato innanzitutto solidità alla compagine rosanero, che nelle ultime due partite ha ottenuto quattro punti ma soprattutto ha trovato finalmente continuità di risultato.

Anche in questo caso il mercato può dare una grossa mano alla formazione siciliana, sia in entrata che in uscita. Gente come Hiljemark, ma anche Goldaniga e Aleesami sembra sul piede di partenza, mentre sono tanti i nomi valutati in entrata.

In arrivo c'è l'attaccante svedese (di origini cilene) Stefan Silva, ma anche innesti di esperienza come Ranocchia e Dramè in difesa, oppure Cigarini in mezzo al campo, mentre si pensa anche ad una novità tra i pali.

A proposito di porta, sarà Posavec a difenderla nel 3-4-2-1 previsto da Corini per la gara del "Castellani". Difesa composta da Cionek, Goldaniga e Gonzalez, mentre Rispoli e Aleesami saranno gli esterni di centrocampo. In mezzo al campo spazio ai muscoli e al nervo di Jajalo e Gazzi, mentre Quaison (anch'egli uomo mercato) e Bruno Henrique faranno da mezzepunte alle spalle dell'attesissimo Nestorovski.

Andiamo a vedere come sono andati nelle ultime stagioni, i confronti tra Empoli e Palermo. Nello scorso campionato l'andata, disputata al "Renzo Barbera", ha sorriso ai toscani, che hanno espugnato il campo dei siciliani con una punizione velenosa di Saponara. Al ritorno, invece, è arrivato un pareggio a reti bianche a metà marzo, che ha dato slancio ai sogni di rimonta salvezza, poi concretizzati, dai rosanero.