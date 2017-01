Maccarone stende il Palermo, tre punti d'oro per l'Empoli: le parole dei protagonisti - fonte foto: tuttosport.com

Nell'anticipo della 19esima giornata di Serie A, l'Empoli batte il Palermo per 1-0: Al 'Castellani' decide Maccarone con il primo gol 2017 della serie A. Il grande ex della partita inguaia il Palermo che adesso ha sette punti di distacco proprio dalla formazione toscana.

Corini: "Non abbiamo avuto poco coraggio, dovremo nuotare sott’acqua"

Eugenio Corini ha analizzato l'ennesima sconfitta del suo Palermo: "Nel secondo tempo abbiamo preso campo, basta vedere i dati oggettivi della gara- le sue parole a Sky Sport- L’Empoli contrattaccava con una palla lunga e da una situazione del genere è nato il rigore. Abbiamo creato occasioni per portarci al gol e limitato l’Empoli, da questo punto di vista abbiamo fatto una partita importante con una grande crescita nel secondo tempo. Purtroppo non abbiamo fatto gol. Sapevo da quando sono arrivato della situazione di classifica difficile. Abbiamo dato un segnale importante e lo abbiamo dato anche oggi con questa prestazione. Dobbiamo cercare di prendere ossigeno, oggi purtroppo la quartultima ha preso altri tre punti di vantaggio e dobbiamo lavorare". Sul mercato: "Ho fatto presente le mie esigenze alla società. Non conosco i tempi del mercato e parlerò di un giocatore (Silva) solo quando sarà acquistato. Dobbiamo fare tanti miglioramenti sotto altri punti di vista".

Martusciello: "Il campionato non è finito"

Soddisfatto il tecnico dell'Empoli: "La posta in palio era importante ed entrambe le squadre sono state accortissime- anche lui intervenuto ai microni di Sky Sport- Siamo stati bravi a segnare e a difendere il vantaggio. Mercato? Non parlo di mercato perché io faccio l'allenatore e devo semplicemente allenare la squadra, una grande squadra, che la società mi mette a disposizione.Sono felice della rosa che ho e penso solo al campo. Ci godiamo questa vittoria e siamo molto contenti, ma il campionato non finisce certo qui. Dobbiamo proseguire su questa strada perché non abbiamo ancora fatto niente.. Alberto Gilardino? Sarà la società a parlarne".

Il man of the match, Massimo Maccarone, è stato intervistato a fine partita: "La sensazione è di aver fatto un risultato importante. Il campionato è ancora lungo, ma la vittoria ci dà un buon vantaggio. Finalmente partiamo nell'anno con il piede giusto, visto che negli ultimi anni avevamo sempre perso alla ripresa. Il rigorista sono io, ed è giusto che mi prenda le responsabilità. In ogni momento difficile cerco sempre di prendermi le mie responsabilità, e mi sentivo di calciarlo anche se ero freddo. Purtroppo quando non segni, è giusto che giochino altri. Il passato è passato, e nel presente ho fatto meno gol".