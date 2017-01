Empoli-Palermo: le voci dei protagonisti in casa azzurra

croce empoli palermo

Vittoria pesante dell'Empoli che batte il Palermo in uno scontro diretto per la lotta salvezza. Andiamo a leggere le dichiarazioni dei protagonisti:

Martusciello: "Siamo contenti di aver concluso il girone d'andata con una vittoria in uno scontro diretto. Ciò non toglie che questo successo non cambia niente nella lotta salvezza, anche perchè il girone di ritorno sarà più duro.

Empoli sempre vittorioso negli scontri diretti? E' un dato importante che però ci deve stimolare ancor di più per fare punti anche con squadre non del nostro livello.

Maccarone? E' il nostro uomo immagine e mi fa molto piacere per lui. E' un ragazzo che il 26 dicembre era sul campo ad allenarsi, è un grande esempio per i giovani.

Difesa imbattuta? Quando giochi un campionato difficile e hai un gruppo che si allena al meglio ottieni questi risultati nonostante cambi giocatori. Laurini ha retto bene per tutti i 90 minuti e gli altri hanno fatto bene a livello di collettivo.

Il manto erboso ghiacciato? Ha condizionato un pò il match soprattutto sugli esterni. E' anche rischioso per i giocatori ma queste sono le regole. Il discorso vale per tutti ma specie per una squadra che gioca palla a terra come la nostra".

Croce: "Vincere oggi valeva tanto per la nostra classifica e per il nostro morale. Era importante partire bene nel 2017 e speriamo che questa vittoria rappresenti un punto di partenza per noi.

Com'è stato il match? Non abbiamo giocato benissimo anche per un campo ai limiti della praticabilità. Siamo stati pratici e abbiamo sfruttato pienamente la nostra chance per vincere. Certo la nostra salvezza deve passare sempre dal gioco, ma a volte occorre badare più al sodo come in questa partita.

Inizia un altro campionato? Spero che da adesso avremo più fiducia. Siamo migliorati rispetto ad inizio anno ma possiamo farlo ulteriormente per crescere dal punto di vista del gioco.

L'addio di Gilardino? Non so quali saranno le sue decisioni. Dico solo che Alberto è stato un grande signore con noi fino ad oggi nonostante il suo curriculum. Quindi gli auguro tutto il bene qualsiasi decisione prenderà.

Domenica ritroveremo Giampaolo? Fa molto piacere ritrovare un allenatore con cui ci siamo tolti grandi soddisfazioni. Ma vogliamo vendicare la sconfitta dell'andata con una grande partita".

Cosic: "Siamo molto contenti per la vittoria di oggi, anche se il campionato è ancora lungo. Se giocheremo sempre così ci salveremo sicuramente.

L'esultanza? Forse ho un pò esagerato col mister (ride), ma è sinonimo di una grande compattezza che c'è in squadra.

Siamo più forti delle ultime 3? Questo non lo so. Siamo cresciuti molto con diversi giovani che stanno emergendo, ma non dobbiamo considerarci salvi.

Il mio percorso a Empoli? Quando sono arrivato per me non è stato facile visto il grande lavoro tattico che svolgeva Giampaolo. Ma con l'aiuto dei compagni e la mia crescita fisica sono riuscito ad ambientarmi sempre di più".

Laurini: "La vittoria di stasera ci dà grande fiducia con i 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Ma sappiamo che il campionato è ancora lungo e nel girone di ritorno ho fatto meglio.

Come sto? Sono riuscito a fare tutti i 90 minuti anche se ho finito il match con i crampi. Nel 2016 ho avuto diversi infortuni e spero di essermeli messi alle spalle".