Ripresa degli allenamenti per l'Empoli che aspetta Grassi

grassi a un passo dall'Empoli

Inizia la settimana dell'Empoli che nel prossimo fine settimana ospiterà l'Udinese, reduce dalla sconfitta casalinga con la Roma.

Clima sicuramente positivo in casa azzurra dopo il buon pareggio di "Marassi" con la Sampdoria che ha permesso all'Empoli di rimanere imbattuto per la seconda partita consecutiva. I reduci dal match con i blucerchiati hanno sostenuto una seduta di scarico, mentre gli altri si sono allenati sul campo agli ordini del tecnico Martusciello.

Per il tecnico napoletano c'è la brutta notizia dell'infortunio di Cosic che ha riportato un risentimento al flessore della coscia destra. Quindi il difensore mancherà domenica con l'Udinese e il suo posto sarà preso da Costa. A centrocampo sarà squalificato Diousse ed è lì che Martusciello dovrà decidere se rilanciare Jose Mauri o Buchel, quasi scomparsi dai radar dell'allenatore.

Non dovrebbero esserci altre variazioni di formazione, se non in attacco dove scalpitano Pucciarelli e Maccarone, passati nel giro di poche settimane da titolari quasi inamovibili a panchinari di Mchedlidze e Marilungo. Ma è probabile che quest'ultimo domenica possa cedere il posto a Pucciarelli, ormai in buona forma dopo l'infortunio di un mese fa.

Sul mercato invece si attendono notizie importanti sul fronte Alberto Grassi. I dirigenti dell'Empoli sono a Milano per provare a chiudere definitivamente per il giocatore. Quest'ultimo sarebbe molto propenso a trasferirsi in Toscana per i prossimi sei mesi, così come il Napoli, proprietario del cartellino, sarebbe felice di girare il giocatore all'Empoli. Bisogna aspettare solo l'ok dell'Atalanta che aspetta il sostituto del giocatore, ma sembrerebbe ormai cosa fatta il trasferimento in Toscana di Grassi che di fatto chiuderebbe un mercato oculato del club toscano.

Da segnalare infine che è tornato a Empoli Luca Bittante dopo l'esperienza non positiva a Cagliari. Ma il giocatore non ha disfatto le valigie visto il nuovo imminente trasferimento in serie B alla Salernitana.