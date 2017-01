Empoli: recuperi importanti in vista dell'Udinese. Mentre Carli chiude all'arrivo di Grassi

pucciarelli empoli

Prosegue la preparazione dell'Empoli in vista del prossimo match interno con l'Udinese che si giocherà domenica alle ore 15.

La squadra ha svolto una seduta pomeridiana a porte chiuse per affinare gli ultimi schemi. Ci sono buone notizie per il tecnico Martusciello visto che hanno recuperato sia Pasqual che Marilungo. Così gli unici disponibili domenica saranno gli infortunati Barba, Zambelli e Cosic e lo squalificato Diousse.

Dunque la formazione non dovrebbe cambiare molto dall'ultimo match con la Sampdoria. In difesa Costa prenderà il posto di Cosic con Laurini e Pasqual sugli esterni e Bellusci centrale. A centrocampo c'è il dubbio su chi sostituirà Diousse ma Buchel dovrebbe essere favorito su Jose Mauri. Krunic e Croce confermati come mezzali con Saponara che agirà alle spalle di Mchedlidze e di Pucciarelli che potrebbe tornare in campo dal 1'.

Per quanto riguarda il mercato, si chiude il discorso Grassi dopo l'ultimo tentennamento dell'Atalanta. Così l'Empoli avrebbe abbandonato la pista come spiegato dal dg Carli a Radio Lady: "Per noi il discorso Grassi è chiuso. Non avevamo una necessità assoluta avendo ragazzi che stanno crescendo e che a centrocampo stanno facendo bene, ci avevamo pensato perchè ci poteva essere l’occasione ed a noi il ragazzo piaceva anche perchè pensavamo che potesse essere un profilo giusto ma, ripeto, per noi tutto finisce qui".

L'Empoli al momento potrebbe anche aver concluso grossomodo il mercato, a meno di novità inaspettate su Grassi ed El Kaddouri che comunque rimangono obiettivi azzurri. L'unica operazione che potrebbe fare il club toscano è in uscita con la cessione in prestito del giovane Tchanturia all'Olahense. Smentita poi da Maccarone la voce di una clamorosa offerta dalla Cina, che sarebbe pervenuta al capitano dell'Empoli, che vuole chiudere la carriera in Toscana nella squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta.