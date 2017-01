Empoli, parla Martusciello verso l'Udinese

Fonte immagine: mondosportivo.it

Dare continuità di prestazioni e risultati. Questo l'obiettivo dell'Empoli, a partire dal match di domani contro l'Udinese in avanti. I toscani stanno vivendo una stagione tra alti e bassi, ma la classifica per ora li pone in una condizione stabile e di cauta sicurezza. Martusciello non vuole però che i suoi perdano la concentrazione e richiama tutti nella conferenza stampa della vigilia.

"Dobbiamo pensare a quello che la partita di domani ci propone e cercare di interpretarla al meglio - afferma il tecnico - la squadra è in salute perché i risultati ti aiutano e in campo questa settimana ho visto i ragazzi allenarsi alla grande. La nostra forza è che chi gioca meno sta spingendo forte sull'acceleratore e ha voglia di mettere in difficoltà l'allenatore. Domani dovremo mettere in campo tante energie fisiche e mentali per una gara dura, contro quella che credo sia una delle squadre più fisiche della serie A. Come detto, per sopperire a questa caratteristica dovremo mettere in campo grande serenità nelle giocate che andremo a fare".

L'Empoli staziona a quota 18 punti ed è reduce da 8 punti raccolti nelle ultime cinque gare. Un bilancio che lascia un sorriso al tecnico, soprattutto grazie alle cosiddette riserve, i giocatori che trovano meno spazio ma che sanno farsi trovare pronti: "La crescita la evidenzio da chi non sta giocando, loro mi stanno dimostrando in settimana che stanno premendo. La spinta di chi non gioca è sempre stata fondamentale qui ad Empoli e sto vedendo questo anche ora. A me dispiace chi chiede di andare via, ma non mi interessa assolutamente il mercato, io mi fido dei giocatori che ho a disposizione".

Per la gara di domani Martusciello potrebbe cambiare la coppia d'attacco (tutti in ballottaggio), mentre in mediana mancherà Dioussé: Buchel favorito su Mauri per sostituirlo. Dietro importante il recupero di Costa.

(fonte dichiarazioni: empolicalcio.net)