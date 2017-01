Il mercato dell'Empoli è in fermento. Preso Zajc, si punta forte su El Kaddouri

Omar El Kaddouri, obiettivo di mercato dell'Empoli. Fonte foto: Getty Images Europe.

L'Empoli fa sul serio. La società del patron Fabrizio Corsi è intenzionata ad intervenire in modo corposo nel mercato di Gennaio, con l'intento di modellare l'attuale rosa e consegnarla con i giusti correttivi al tecnico Martusciello, per cercare di ottenere una tranquilla salvezza.

Thiam, prelevato dai greci del Paok Salonicco (via Juventus) era fino a poche ore fa l'unico acquisto ufficiale in casa Empoli; ma notizia fresca, di pochi minuti fa, è l'acquisizione da parte dei toscani del gioiello classe 1994 Miha Zajc. Il giocatore arriva in Toscana a titolo definitivo con un contratto fino al 2021.

Non sono però stati resi noti i dettagli dell’operazione anche se l’investimento del club azzurro dovrebbe aggirarsi intorno al milione e mezzo di euro più bonus, un esborso importante per le casse empolesi a garanzia di quanto la società creda nel ragazzo che, tra l’altro, era stato qualche tempo fa in prova a Monteboro. Zajc si unirà con il gruppo ed inizierà il lavoro alla corte del tecnico Martusciello nei prossimi giorni.

Da un'ufficialità ad una trattativa che pare essere ad uno stato abbastanza avanzato: quella che vede protagonista Omar El Kaddouri, centrocampista del Napoli ormai ai margini del progetto Maurizio Sarri.

A confermare ciò ci ha pensato proprio il presidente dell'Empoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "El Kaddouri ci piace, ed anche parecchio. Il buon esito della trattativa dipenderà anche e soprattutto dal Napoli, attuale detentrice del cartellino del calciatore. Noi abbiamo manifestato interesse per il giocatore in questione, può darci una grossa mano, una spinta importante verso la salvezza. Siamo disposti a prenderlo e aspettiamo l’evolversi della situazione. Per far andare in porto un affare, tutte le componenti devono essere felici, e stiamo lavorando proprio affinchè si verifichi questa condizione".

Tra gli altri nomi seguiti dall'Empoli, ritorna in auge il centrocampista atalantino Grassi e prendono corpo le idee Nicastro e Lupoli, attualmente militanti entrambi in cadetteria rispettivamente con le maglie del Perugia e del Pisa.