Le novità in casa Empoli in vista del match con il Crotone. Intanto Zajc si presenta ai tifosi

Giorni importanti per l’Empoli che domenica allo “Scida” sfiderà il Crotone in un vero e proprio scontro diretto per la lotta salvezza. Un risultato positivo con i calabresi avvicinerebbe i toscani all’obiettivo finale e dunque l’attenzione è davvero massima in quel di Monteboro.

La squadra, ieri, ha sostenuto un allenamento pomeridiano incentrato principalmente su partitelle tattiche. Sicuri assenti domenica, oltre agli squalificati Pasqual e Tello, saranno Laurini e Saponara, a riposo anche nell'ultima seduta. Allenamento a parte invece per Buchel e Mchedlidze, ma entrambi potrebbero essere convocati per la trasferta calabrese con Martusciello che spera di poter schierare dall’inizio il georgiano che sta attraversando un gran periodo di forma.

Dunque le novità di formazione riguardano il reparto difensivo con Veseli e Dimarco che giocheranno sulle fasce, con al centro Bellusci e Costa. A centrocampo rientra Diousse dalla squalifica e si riprenderà il posto da regista con ai fianchi Krunic e Croce. Pucciarelli dovrebbe essere confermato come trequartista, mentre in attacco Mchedlidze, Maccarone e Marilungo si contendono due maglie.

Ha sostenuto il suo primo allenamento in maglia azzurra anche il nuovo acquisto Miha Zajc prelevato dal NK Olimpia. Il centrocampista si è presentato ai tifosi dell'Empoli: "Sapevo dell'interesse dell'Empoli da sei mesi. La società ha avuto modo di poter vedere quelle che sono le mie caratteristiche e il fatto che si siano molto interessati a me mi ha lusingato. Quando è arrivata la proposta non ci ho pensato un secondo.

Il mio ruolo? Posso ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, anche se ultimamente mi sto esprimendo meglio come trequartista.

A chi mi ispiro in Italia? In serie A ci sono tanti giocatori forti, ma se devo dire un giocatore che mi piace tantissimo allora dico Pjanic. Anche io mi alleno sempre a tirare le punizioni, spero di realizzare diversi gol così".