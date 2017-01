Crotone-Empoli: probabili formazioni e precedenti del match

gol bellusci empoli crotone

Nessuno l'ha definita decisiva, ma è sicuramente fondamentale la partita di oggi tra Crotone ed Empoli valida per la 22^ giornata di serie A.

Il Crotone infatti ha la grande opportunità di poter riaprire un discorso salvezza che al momento sembra essere quasi chiuso. Dal canto suo l'Empoli sa che uscire con un risultato positivo dallo "Scida", o addirittura con una vittoria, significherebbe fare un passo quasi decisivo verso la permanenza in A.

Rosa quasi al completo per il tecnico del Crotone Nicola che non potrà contare solo sull'infortunato Tonev (in procinto di lasciare i pitagorici) e su Mesbah, non ancora al meglio dopo l'esperienza in Coppa d'Africa. L'allenatore dovrebbe disporre la squadra con il classico 4-4-2 con Cordaz in porta, Rosi, Ceccherini, Ferrari e Martella in difesa, Rohden, Crisetig, Barberis e Palladino (favorito su Stoian) a centrocampo, con Trotta e Falcinelli in attacco.

Vigilia tormentata dal calciomercato per l'Empoli, dopo l'ufficialità della partenza di Saponara verso Firenze e le voci su un'offerta della Sampdoria per Pucciarelli. Compito di Martusciello di tenere la soglia dell'attenzione alta vista l'importanza del match. Il tecnico napoletano deve fare a meno degli infortunati Zambelli, Barba e Laurini e degli squalificati Pasqual e Tello. Modulo 4-3-1-2 con Skorupski in porta, Veseli, Bellusci, Costa e Dimarco in difesa, Krunic, Diousse e Croce a centrocampo, con Pucciarelli alle spalle di Mchedlidze e Maccarone (favorito su Marilungo).

Probabili formazioni:

Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella, Rohden, Crisetig, Barberis, Palladino; Falcinelli, Trotta. All. Nicola

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Bellusci, Costa, Dimarco; Krunic, Diousse, Croce; Pucciarelli; Maccarone, Mchedlidze. All. Martusciello

Precedenti

Campo tabù lo "Scida" per l'Empoli che non ha mai vinto in casa del Crotone. Sono tre pareggi e ben cinque vittorie da parte dei calabresi in gare giocate tutte a livello di serie B. Da segnalare pero’ che l’Empoli in tutti i confronti è sempre andato in gol.