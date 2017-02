Empoli: si conclude con un doppio colpo il mercato di gennaio

el kaddouri dal napoli all'empoli

Con gli acquisti di El Kaddouri e Jakupovic, l'Empoli ha concluso il suo mercato.

E il direttore generale toscano Marcello Carli ha commentato a Premium Sport l'acquisto del giocatore dal Napoli:

"E' stata una trattativa lunga e difficile, partita come un idea che poi è stata sdoganata e divenuta di pubblico dominio. Ci sono state diverse situazioni che si sono susseguite ma siamo felicissimi di averlo preso perchè crediamo molto in questo profilo. Ci sono state molte incomprensioni anche perchè lui era impegnato con la nazionale in una competizione importante come la Coppa d’Africa e quando con le persone non ci parli faccia a faccia è sempre più difficile convincerle, anche se gli intermediari hanno fatto sempre un grande lavoro. Abbiamo parlato con lui, gli abbiamo spiegato il nostro progetto e lui ha capito che puo’ essere una situazione importante per rilanciarsi e dimostrare nuovamente il suo valore. E’ una trattativa importante sotto il profilo dei costi, col Napoli abbiamo un rapporto importante. Siamo davvero felici di averlo portato ad Empoli".

Così l'Empoli può ritenersi tutto sommato soddisfatto per un mercato che ha visto qualche partenza illustre, come quelle di Saponara e Gilardino, ma anche acquisti di qualità e, soprattutto, di prospettiva.

E il club toscano ha riassunto sul proprio sito ufficiale tutti i movimenti di mercato del mese di gennaio.

"L´Empoli Fc comunica di aver concluso il mercato invernale 2017 con i seguenti movimenti.

Sono arrivati in azzurro Omar El Kaddouri (a titolo definitivo dal Napoli), Alessandro Giacomel (rientrato dal prestito dal Pontedera), Arnel Jakupovic (a titolo definitivo dal Middlesbrough), Nikola Pejovic (a titolo definitivo dall´Fk Zemun), Alberto Picchi (rientrato dal prestito dalla Spal), Mame Baba Thiam (in prestito dalla Juventus) e Miha Zajc (a titolo definitivo dall´Olimpia Lubiana).

Hanno invece lasciato l´Empoli Alberto Gilardino (rescissione del contratto), Raffaele Maiello (rientrato al Napoli), Matheus Pereira (prestito alla Juventus), Riccardo Saponara (prestito con obbligo di riscatto alla Fiorentina) e Romani Tchanturia (prestito all´Olhanense)".