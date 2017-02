Empoli-Lazio: probabili formazioni e curiosità del match

bellusci contro immobile lazio-empoli

Voglia di rivalsa per Empoli e Lazio dopo i risultati deludenti dell'ultima giornata. I toscani vengono dalla sconfitta di San Siro e vogliono conquistare punti preziosi in casa, ma di fronte avranno una Lazio ferita dal pareggio con il Milan in un match a senso unico, dominato dai biancocelesti.

Buone notizie per Martusciello che recupera per il match con la Lazio Pasqual, Costa e Croce e con Bellusci che rientra dalla squalifica. Unico assente Mchedlidze per un problema alla schiena. Modulo 4-3-1-2 con Skorupski in porta, Laurini, Bellusci, Costa e Pasqual in difesa, Krunic, Diousse e Croce a centrocampo con El Kaddouri alle spalle del tandem Maccarone-Pucciarelli.

Ma anche Inzaghi può sorridere visti i recuperi di Patric, Basta, De Vrij, Luis Alberto e Milinkovic Savic. L'unico assente sarà il portiere Marchetti che sarà sostituito da Strakosha. In difesa agiranno Patric, De Vrij, Hoedt e Radu, a centrocampo Biglia in cabina di regia con Parolo e Lulic interni di centrocampo, tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Keita.

Probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; El Kaddouri; Maccarone, Pucciarelli. All. Martusciello

Lazio (4-3-3): Strakosha; Patric, De Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia, Lulic; Felipe Anderson, Immobile, Keita. All Inzaghi

Curiosità del match (fonte Football Data)



SARÀ IL GIORNO DI MACCARONE-100? - Massimo Maccarone, a digiuno dal 7 gennaio scorso, quando trasformò il rigore che decise Empoli-Palermo 1-0, è arrivato a quota 99 reti in 273 gare ufficiali con la maglia azzurra e "vede" cifra tonda. Il bomber di origini piemontesi ha finora segnato 26 gol in serie A (marcatore all-time della storia azzurra dal 1986 ai giorni nostri), 64 in serie B, 7 in coppa Italia, 1 nei playoff ed 1 nei playout cadetti.

LA "FEBBRE GIALLA" DELL´EMPOLI - L´Empoli è la formazione della serie A 2016/17 che ha subito il maggior numero di ammonizioni dopo 24 giornate: 71. Giuseppe Bellusci è il calciatore più sanzionato: 10 "gialli" finora a suo carico.

LE OPPOSTE SOLUZIONI GOL DI EMPOLI E LAZIO - Empoli-Lazio vedrà di fronte le due squadre all´opposto per soluzioni gol nella serie A 2016/17: appena 6 i marcatori azzurri (minimo del torneo, come la Sampdoria), 14 per i biancocelesti capitolini. In ordine alfabetico l´Empoli ha mandato in gol Bellusci, Costa, Maccarone, Mchedlidze, Pucciarelli e Saponara, la Lazio Biglia, Cataldi, De Vrij, Felipe Anderson, Hoedt, Immobile, Keita, Lombardi, Lulic, Milinkovic Savic, Murgia, Parolo, Radu e Wallace.

AGLI OPPOSTI ANCHE GLI 0-0 NELLA A 2016/17 PER TOSCANI E CAPITOLINI - Empoli e Lazio sono opposte nella serie A 2016/17 anche per i pareggi per 0-0 fin qui ottenuti, dopo 24 giornate. E´ record per gli azzurri toscani (6), mentre la Lazio risulta una delle 6 squadre che non ne ha ancora collezionati (come Crotone, Inter, Palermo, Juventus e Cagliari). L´ultimo 0-0 in A dei biancocelesti capitolini risale al 21 febbraio 2016 a Frosinone; da allora, tra vecchia e nuova stagione, sono trascorse 37 partite di campionato.