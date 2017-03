Martusciello: "C'è rabbia dopo l'ultima sconfitta. Col Chievo per invertire la rotta"

Martusciello presenta chievo-empoli

Mattinata movimentata per l'Empoli che ha svolto la rifinitura per la trasferta di domani a Verona contro il Chievo. Dal campo non ci sono particolari novità con la formazione che potrebbe anche essere la stessa che ha perso domenica scorsa con il Genoa. L'unico ballottaggio sembra essere quello tra Maccarone e Marilungo in attacco con il primo favorito.

Ma è fuori dal campo che sono emerse novità spiacevoli riguardanti il centrocampista Marcel Buchel. Pare infatti che il giocatore sia stato coinvolto in una rissa alle 4 di questa notte durante un festino. Duro il comunicato apparso sul sito dell'Empoli Calcio: "L´Empoli F.C. dopo aver preso atto di un comportamento non professionale da parte di un suo tesserato comunica che nei confronti del calciatore in questione verranno presi provvedimenti disciplinari in base al nostro regolamento interno. Il giocatore verrà sanzionato con una multa e non convocato per la trasferta di Verona".

Tornando alla partita di domani ha parlato il tecnico azzurro Giovanni Martusciello per presentare il match:

"La partita di domani è determinante per cercare di tornare a fare punti e trasformare le difficoltà in opportunità. Ma contro il Chievo non sarà semplice perchè affrontiamo una squadra forte. L'atteggiamento del Chievo? Non è una squadra molto difensiva dal mio punto di vista. Comunque siamo abituati ad affrontare questo tipo di squadre e dovremo sfruttare al meglio le opportunità che ci capiteranno.

Come è stata vissuta la settimana? I fischi hanno fatto male a tutti ma c'è grande voglia di riscatto. I ragazzi sono arrabbiati e determinati a fare bene. Il caldo? Potrebbe essere un elemento importante ma non sono preoccupato per questo.Cosa mi preoccupa più del Chievo? E' una squadra solida e serena per la buona posizione in classifica e questo può valorizzare il talento di giocatori come Birsa e Inglese.

E' cambiato qualcosa in attacco? Non abbiamo provato niente di particolare, ho fiducia nei miei attaccanti. Dobbiamo essere forse più cinici e cattivi sotto porta. Chievo con la pancia piena? Non ne ho idea. Ma non penso che questo possa minimamente condizionarci visto che veniamo da 4 sconfitte consecutive e dunque siamo arrabbiati e vogliosi di invertire la rotta.

Jose Mauri? Ha un problema al gluteo, stamattina l'ho provato ma non è recuperabile.Il ruolo di Zajc? Ovviamente all'inizio ha avuto difficoltà per quel che riguarda la lingua e l'ambientamento, ma nell'ultima settimana si è allenato bene e l'ho provato anche come interno. Però il suo ruolo naturale è quello del trequartista".