Corsi: "Piena fiducia in Martusciello, è la persona giusta per l'Empoli"

corsi conferma martusciello sulla panchina dell'empoli

Ripresa degli allenamenti per l'Empoli che inizia la preparazione in vista del prossimo match interno con il Napoli del grande ex Sarri. Quest'ultimo torna ad Empoli in un momento certamente non entusiasmante per la sua ex squadra che è reduce da 5 sconfitte consecutive e dalla contestazione dei propri tifosi.

Prima della seduta pomeridiana, hanno parlato alla squadra il Presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi e il direttore generale Marcello Carli. Discorso motivazionale improntato su una pronta reazione nonostante il calendario proponga due match quasi proibitivi sulla carta contro Napoli e Roma. Ma più in generale i massimi dirigenti toscani hanno spronato il gruppo a dare da qui alla fine il massimo per conquistare la salvezza.

Per quanto riguarda gli infortunati, da segnalare che Mchedlidze salterà anche il match con i partenopei. Il georgiano cercherà di sfruttare la sosta per recuperare pienamente e dare una mano preziosa ai suoi compagni di squadra. Per il resto anche Tello rischia di saltare la prossima partita per problemi muscolari, mentre Josè Mauri è sulla via del recupero.

Ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha parlato il patron dei toscani Corsi per ribadire la massima fiducia della società al tecnico Martusciello: "Continuiamo a considerare il mister la persona giusta per la nostra squadra, dobbiamo solo superare questo momento ritrovando l'entusiasmo e la grinta di qualche settimana fa.

Salvezza a un passo? Non abbiamo raggiunto nulla, non c'è alcun margine di sicurezza. Credo che la prospettiva sia quella di giocarcela nelle ultime 5 partite, sarà quasi impossibile arrivare a fine campionato con il vantaggio attuale. La squadra deve essere pronta a tutto, anche ad arrivare all'ultima partita con un solo punto di vantaggio, o magari di svantaggio.

Martusciello confermato anche per il prossimo anno? Questo è il progetto, ma al momento è inutile guardare al futuro e sbilanciarsi su quello che potrà accadere. Pensiamo al presente e alla salvezza".