Empoli: l'imperativo è ripartire dalla reazione nel finale

Sulla carta, partita a senso unico quella tra Empoli e Napoli e i primi 70 minuti di gioco lo confermano pienamente. Un Napoli non trascendentale che però rifila 3 gol all'Empoli sfruttando le debolezze e gli errori dei toscani e la qualità di Insigne e Mertens.

Ma la punizione vincente del grande ex El Kaddouri al 69' rianima e riapre un match già in archivio. Da lì la partita si ribalta e l'Empoli preme sull'acceleratore anche grazie all'ingresso di Maccarone che all'81' realizza su calcio di rigore il gol del 2-3, il 100° con la maglia dell'Empoli. E lo stesso capitano dell'Empoli a pochi minuti dalla fine del match si divora il gol del 3-3, sfiorando così la clamorosa remuntada dei toscani.

Ed è proprio da qui che l'Empoli deve ripartire. La partita con il Napoli ha mostrato i soliti limiti dei ragazzi di Martusciello che hanno praticamente regalato 2 gol ai partenopei e commesso vari errori in tutti i reparti. Ma, come ha detto Sarri nel post gara, il Napoli non sa gestire le partite messe teoricamente in cassoforte e così l'Empoli ha avuto un impeto d'orgoglio nell'ultimo terzo di gara che gli ha permesso di sfiorare un'impresa.

Guardando il bicchiere mezzo pieno, c'è da segnalare il ritorno al gol dopo ben 3 partite. Una buona prestazione di tutti i giocatori offensivi (azzeccata la scelta di Martusciello di schierare Thiam che è stato uno dei migliori per gli azzurri) ad eccezione di Pucciarelli, che tra l'altro ha battibeccato con Martusciello alla sua uscita dal campo per Maccarone. Situazione spiacevole per una delle più grandi delusioni della stagione empolese viste le tante aspettative che c'erano su lui.

Dunque dalla carica di Maccacentus, dal ritorno al gol e, in generale, dalla reazione nel finale, l'Empoli ha l'obbligo di ripartire. Le sconfitte delle ultime tre non cambiano la situazione in classifica, con il vantaggio di 7 punti dei toscani sul Palermo terz'ultimo a 9 giornate dalla fine del campionato. Dopo la sosta c'è un'altra mission impossibile all'"Olimpico" contro la Roma vincente ieri sera contro il Sassuolo e che in casa ha una marcia quasi perfetta avendo vinto 13 partite su 14. Se l'Empoli però mette in campo lo stesso atteggiamento avuto nel finale contro il Napoli, niente potrà sembrare impossibile.