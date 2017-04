Google Plus

Serie A, l'anticipo - Le formazioni ufficiali di Empoli-Pescara

Tre punti fondamentali quelli che mette in palio il primo anticipo della trentunesima giornata del campionato di Serie A. Al Carlo Castellani va in scena la sfida salvezza tra i padroni di casa dell'Empoli, reduci da un periodo di forma e di risultati tutt'altro che positivo, ed il Pescara di Zdenek Zeman. Ultima spiaggia, probabilmente, per gli ospiti, mentre i toscani provano ad allungare sul Crotone che ha accorciato le lunghezze di divario vincendo a Verona sponda Chievo domenica scorsa. Ad un'ora dall'inizio della sfida, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione, andiamo a scoprirle.

El Kaddouri tra le linee di mediana ed attacco per Martusciello, che di punta sceglie Marilungo in coppia con Thiam. Croce e Krunic le mezzeali, con Buchel davanti alla difesa composta da Laurini e Pasqual ai lati di Barba e Veseli, davanti al solito Skorupski.

Empoli (4-3-1-2): Skourupski; Laurini, Veseli, Barba, Pasqual; Krunic, Buchel, Croce; El Kaddouri; Marilungo, Thiam. All. Martusciello

Risponde con il solito 4-3-3 Zeman, con Benali e Caprari ai lati di Bahebeck. Fiorillo in porta, con Biraghi e Zampano terzini accanto a Bovo e Campagnaro centrali di difesa. Memushaj e Muntari ai lati del sorprendente Coulibaly.

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Biraghi, Bovo, Campagnaro, Zampano; Memushaj, Coulibaly, Muntari; Benali, Bahebeck, Caprari. All. Zeman