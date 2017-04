Seria A: Empoli-Pescara termina in parità, le voci dei protagonisti

Empoli e Pescara giocano a viso aperto, inscenano una contesa divertente, ricca di emozioni, ma non si superano ed al termine della stessa si spartiscono un punto ciascuno. È' 1-1 al Castellani il risultato finale, ad El Kaddouri ha risposto Caprari, entrambi i gol giunti nel primo tempo. Pareggio che serve di più ai toscani che ampliano, minimamente, il vantaggio dal Crotone terz'ultimo, estendolo a sei lunghezze, mentre il Pescara resta desolatamente ultimo, staccatissimo, ma ancora vivo.

In sala stampa, il tecnico empolese Giovanni Martusciello ha analizzato la gara dei suoi ragazzi, che hanno concesso tanto agli avversari, rischiando a più riprese di subire il gol dell'1-2: "La squadra non mi è dispiaciuta, abbiamo creato gioco, però nel contempo abbiamo concesso qualcosa di troppo al Pescara, infatti il più delle volte non siamo riusciti a bloccare le loro ripartenze. Dopo sette sconfitte consecutive, mi prendo per buono il punto e guardo avanti. La squadra mi segue, ed io sono fiducioso. I fischi? Per fortuna a fine gara ho sentito molti più applausi; qualcuno non sa che salvarsi in Serie A è qualcosa di straordinario e noi siamo partiti per ottenere la salvezza, non per ambire per l'alta classifica".

Il boemo Zdenek Zeman invece è tranquillo, dimostrandosi piuttosto soddisfatto della prestazione della sua squadra, seppur il gol di El Kaddouri sia arrivato dagli sviluppi di una rimessa laterale: "La squadra ha disputato una buona gara, sia in fase offensiva che in quella difensiva. Sono contento perchè i ragazzi stanno giocando a calcio, i movimenti sono buoni, abbiamo verticalizzato bene e siamo stati sempre alla ricerca degli spazi giusti per scardinare la difesa dei nostri avversari. Abbiamo due gare difficile da affrontare dopo quella di quest'oggi, infatti giocheremo contro la Juventus e la Roma, entrambe compagini dalle qualità tecniche infinite, straordinarie. Mi auguro che presto saremo penultimi, e poi terz'ultimi, poi a fine campionato tireremo le somme e vedremo quanto siamo stati bravi".

Anche Gianluca Caprari ha detto la sua, a bordo campo, appena dopo il triplice fischio finale: "Peccato, abbiamo disputato una buona gara, e creato tante occasioni da gol. Ci è mancato cinismo, non abbiamo raccolto quanto seminato. È un pareggio che senza ombra di dubbio lascia l'amaro in bocca, tanta delusione. Restano otto gare al termine e dobbiamo cercare di fare più punti possibili".