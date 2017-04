Mchedlidze: "Sono pronto a giocare dall'inizio con la Fiorentina"

conferenza mchedlidze empoli

Con la sua assenza, l'Empoli ha subito ben 7 sconfitte consecutive segnando solo 3 gol. Per questo il ritorno di Mchedlize in campo negli ultimi minuti con il Pescara è stato accolto con un grande applauso dal pubblico del "Castellani" che si aggrappa alle sue qualità per uscire da un momento molto negativo.

L'attaccante georgiano ha parlato in conferenza stampa degli ultimi mesi, negativi sotto tutti i punti di vista, passando poi al prossimo match, l'atteso derby con la Fiorentina.

"Finalmente ora sto bene e sono pronto per giocare anche dall'inizio. Aspetto il mister che mi metta in campo per aiutare la squadra che non vive un bel momento dal punto di vista dei risultati. Ma secondo me nelle ultime partite l'Empoli ha fatto buone prestazioni e con il Pescara abbiamo racimolato un punto importante. Ora dobbiamo fare del nostro meglio nelle prossime partite per concludere al meglio la stagione".

Il giocatore vuole pensare poco all'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per due mesi: "Da diverso tempo purtroppo sono alle prese con gli infortuni e non è stato facile stare fuori. Ma ora non voglio guardarmi indietro perchè non serve a niente, pensiamo al futuro e alle prossime partite".

Mchedlidze si concentra sull'atteso derby con la Fiorentina: "Sabato affrontiamo una squadra forte che gioca un bel calcio e che lotta per posizioni importanti. Ma nel calcio niente è impossibile e sono convinto che possiamo metterli in difficoltà e provare a regalare una grande gioia ai tifosi".

Su un litigio con Borja Valero di qualche anno fa, Mchedlidze chiarisce tutto: "Era una partita diversa dalle altre e forse io ero un pò nervoso, ma forse Borja Valero avrà detto qualcosa per farmi reagire così. Per me comunque è acqua passata e sono cose che nel calcio capitano, specie in partite del genere".

Riguardo ai fischi nel post Pescara, dice la sua: "I tifosi vengono da grandi annate e capisco il loro malumore. Loro vogliono venire allo stadio per divertirsi ma quest'anno è più difficile e fischiare i giocatori prima della fine della partita è incomprensibile. Noi diamo sempre il massimo per non mancare di rispetto ai nostri tifosi che comunque ci supportano sempre".

Maccarone leverebbe ai viola Saponara, e Mchedlidze spiega: "Saponara è un giocatore molto forte e può fare la differenza anche nella Fiorentina che però ha diversi giocatori forti".

Mchedlidze smentisce che la sua assenza sia la causa del declino dell'Empoli: "Non credo che la squadra abbia avuto questo andamento negativo a causa della mia assenza. Anche quando giocavo pensavo sempre che potevo fare di meglio in alcune sfide. Per questo speriamo di fermare il prima possibile questo brutto andamento e riprendere la marcia verso la salvezza".