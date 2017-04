Thiam: "Sto bene, mi manca solo il gol. Andiamo a Milano per vincere"

conferenza thiam empoli

E' una delle sorprese di quest'Empoli Mame Thiam. Giocatore arrivato dalla penombra greca di Salonicco e impostosi alla grande nell'Empoli. Martusciello gli ha affidato le redini dell'attacco e con Mchedlidze domenica scorsa ha messo in grossa difficoltà la difesa della Fiorentina.

L'ex Lanciano ha parlato in conferenza stampa del suo stato di forma e delle prospettive sue e delle squadra dopo il successo di Firenze.

"La vittoria di domenica è stata importante considerando il momento da cui venivamo. Adesso speriamo di proseguire così. Già dalla partita di Napoli la squadra ha dimostrato di saper reagire ma ci è mancato il risultato. Adesso siamo riusciti finalmente a tornare alla vittoria".

Thiam tesse le lodi a Martusciello per la sua esplosione: "Quando sono arrivato a gennaio la squadra era in difficoltà. Io ho passato un brutto periodo in Grecia dove ho giocato poco a causa di un infortunio al ginocchio che non mi ha permesso di fare bene ma non per scelte tecniche. Sono arrivato qui per rimettermi in gioco e il mister mi sta dando una grande chance che spero di sfruttare bene".

Sul suo compagno d'attacco il centravanti non ha preferenze: "Mi sono trovato bene con Mchedlidze ma mi adeguo alle esigenze della squadra. Ho giocato anche come esterno quindi non ho problemi a giocare con attaccanti diversi".

Manca solo il gol: "Purtroppo quello mi manca da un pò di tempo. A Firenze ci sono andato vicino e sto lavorando duramente per migliorare questo aspetto".

Thiam suona la carica in vista della trasferta di San Siro con il Milan: "Da diverse partite stiamo facendo bene e quindi vogliamo andare a Milano per provare a portare via i 3 punti per raggiungere la salvezza il prima possibile. Siamo vogliosi di fare bene e di dare il massimo. Per me è un pò un derby visti i miei trascorsi nel settore giovanile dell'Inter"

Ringraziamenti finali per i tifosi empolesi: "Da sempre l'aiuto dei nostri tifosi è una carica in più per noi. Dispiace quando non apprezzano le nostre prestazioni ma la speranza è che riusciamo a convertire i fischi in applausi con buoni risultati".