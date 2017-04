Empoli: malore in campo per Buchel

buchel empoli

Grande paura ieri in casa Empoli durante l'ultimo allenamento settimanale prima della rifinitura in vista del Milan.

Mentre la squadra svolgeva la seduta mattutina, il centrocampista austriaco Marcel Buchel si è accasciato a terra perdendo i sensi. I compagni di squadra hanno subito richiamato l'attenzione dello staff medico con il giocatore che, dopo quache istante, si è risvegliato. Immediato il trasporto in ospedale per Buchel che però stava già meglio, anche se ancora ovviamente stordito, e ha risposto alle domande degli operatori sanitari.

L'Empoli ha successivamente pubblicato un comunicato stampa sul proprio sito ufficiale per informare sulle condizioni del centrocampista e tranquilizzare i tifosi azzurri e non solo: "L'Empoli F.C. comunica che, durante la seduta di allenamento di questa mattina il calciatore Marcel Buchel ha avuto un episodio lipotimico per cui lo staff sanitario ha ritenuto opportuno portarlo all´ospedale per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Gli esami clinici ai quali è stato sottoposto il calciatore Marcel Buchel in seguito all´evento lipotimico di questa mattina, hanno dato tutti esito negativo".

Dunque tanta paura per tutto l'ambiente empolese ma per fortuna il giocatore sta bene e potrebbe uscire dall'ospedale anche nella giornata di oggi.

Buchel salterà la trasferta di "San Siro" al pari dell'infortunato Cosic e dello squalificato Krunic. Rimane in dubbio Pucciarelli che non ha smaltito il problema alla caviglia avuto nel match con la Fiorentina e oggi Martusciello deciderà se convocarlo. Tutto ok per Laurini e Croce che hanno recuperato e che probabilmente giocheranno dall'inizio contro il Milan. Per il resto davanti a Skorupski spazio, insieme al francese, a Bellusci, Barba e Pasqual. A centrocampo ballottaggio tra Mauri e Tello per sostituire Krunic con l'ex Milan favorito, mentre Diousse prenderà il posto dello sfortunato Buchel, con Croce ed El Kaddouri a completare il reparto. Il marocchino agirà alle spalle del tandem Thiam-Mchedlidze con Maccarone che dovrebbe partire ancora dalla panchina.