L'Empoli fa l'impresa e batte il Milan a San Siro: le parole dei protagonisti

L'Empoli, a sorpresa, batte il Milan 2-1 a San Siro: ottima la prova dei toscani che sbancano il Meazza grazie ai gol di Mchedlidze e di Thiam, male invece i rossoneri e vano il gol di Lapadula. Andiamo a sentire le parole dei protagonisti.

Montella: "Deluso? Solo dal risultato"

Prestazione da dimenticare per i rossoneri: "Abbiamo perso ma abbiamo creato 15 palle gol. Ed è difficile fare meglio di così. Sono deluso per il risultato ma la prestazione c'è stata. Possiamo fare di più ma non possiamo guardare solo il risultato. Siamo riusciti a fare solo un gol nonostante tutti i tiri. Abbiamo avuto tante opportunità. Abbiamo iniziato bene e tirato molto volte in volta. L'Empoli ha fatto un'ottima partita ma ha segnato su calcio piazzato. La squadra ha fatto tutto benino ma è mancata concretezza".

Il Milan ha regalato praticamente il primo tempo: "Prima della partita di oggi eravamo la terza miglior difesa. Credo che la squadra deve segnare di più. Creiamo tanto ma dobbiamo essere più risolutivi. La difesa oggi ha concesso poco ma sono stati bravi gli avversari a fare gol. Oggi ho contato tantissime occasioni da gol nostre. Manca il centravanti prolifico? Io sono andato a Montecarlo perchè poi avevo una cena in trasferta. Non mi va di parlare di mercato".

Un'occasione sprecata: "Peccato perchè era una grossissima opportunità. Complimento all'Empoli ma noi potevamo fare di più in fase risolutiva. Il Milan sta facendo un campionato in linea con le aspettative. Sono contento di essere davanti all'Inter e alla Fiorentina. La corsa all'Europa si deciderà all'ultima giornata.. La corsa all’Europa si deciderà all’ultima giornata, non dobbiamo farci fuorviare da questa brutta sconfitta, che non credo peserà al termine della stagione".

Martusciello: "I complimenti dopo queste due imprese vanno a tutta la rosa"

Un risultato incredibile: "Quando fai due imprese così i meriti sono della rosa. Non è una partita decisiva, dobbiamo stare sul pezzo, dobbiamo fare più delle ultime tre. Festeggiamo per questa vittoria". Sei punti nelle due trasferte contro Fiorentina e Milan, Empoli che blinda di fatto la permanenza in serie A: "È stata una partita di grande sofferenza, abbiamo fatto molto bene alcune cose e meno bene altre. Risultato importante contro una squadra forte. Da domani pensiamo al Sassuolo. El Kaddouri? E' un giocatore straordinario, ha dato tanto in termini di qualità, l'abbiamo acquistato a gennaio e stiamo beneficiando di questa scelta".

Maccarone: "Ci portiamo a casa la vittoria"

"Abbiamo concesso poco al Milan, ci portiamo a casa questa vittoria molto volentieri. Quando non ti vengono risultati positivi hai timore di giocare, la vittoria ti porta serenità. E' sempre bello vincere a San Siro, lo stadio più bello e importante d'Europa".

[fonte: Sky Sport e Mediaset Premium]