Serie B: l'Empoli cala il poker contro il Perugia

Prima vittoria dell'Empoli targato Andreazzoli che espugna il "Renato Curi" battendo i padroni di casa del Perugia 4-2.

Pronti-via e l'Empoli parte subito forte trovando al 9' il vantaggio con Donnarumma che batte Nocchi con un sinistro da fuori area. Al 18' va vicino all'1-1 il Perugia con Di Carmine che prova a sfruttare un errore di Provedel uscito male dalla propria area, ma il portiere dell'Empoli è bravo successivamente ad anticipare l'attaccante umbro. Passa un minuto e gli umbri trovano il pareggio proprio con Di Carmine che, servito splendidamente da Terrani in area, batte con comodità l'incolpevole Provedel. Partita spettacolare che al 22' vede l'Empoli di nuovo in vantaggio grazie a Caputo che sfrutta l'assist dalla sinistra di Pasqual per insaccare nella porta avversaria. Si rifà vivo il Perugia dopo 7 minuti con un bel sinistro di Buonaiuto che esce di poco. Al 36' tris dell'Empoli ancora con Donnarumma che realizza un gol facile dopo il passaggio in area di Krunic.

Il secondo tempo inizia con il Perugia che cerca disperatamente il gol che possa riaprire il match. Ci va vicino al 50' ma Provedel è bravo a respingere una doppia conclusione di Di Carmine. Dopo un minuto ancora Di Carmine di testa e di nuovo uno strepitoso Provedel a dire di no all'attaccante umbro. Al 56' la beffa per i padroni di casa: Caputo va via sulla sinistra e mette in mezzo un pallone deviato male da Volta e che si insacca beffardamente nella porta di Nocchi. Passano due minuti e il Perugia riduce le distanze con Di Carmine che questa volta supera il portiere ospite con un colpo di testa all'interno dell'area di rigore. I padroni di casa spingono sull'acceleratore ma rischiano di subire le ripartenze dell'Empoli che va vicino al pokerissimo al 71' ma il tiro di Bennacer finisce di poco alto. Forcing finale del Perugia con l'ultimo duello Di Carmine-Provedel vinto dal portiere toscano che nega la tripletta al bomber biancorosso. Finisce così un match spettacolare che proietta l'Empoli al 3° posto insieme al Bari, sconfitta pericolante per il Perugia di un solo punto sopra la zona playout.