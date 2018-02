Serie B, Andreazzoli presenta la sfida con l'Avellino: "Per noi sarà un'importante verifica"

E' tempo di turno infrasettimanale in Serie B, la capolista Empoli riceve l'Avellino, compagine che naviga nella zona medio bassa della graduatoria. Reduce dal buon pareggio ottenuto in rimonta (ed in extremis) a Cittadella, la formazione toscana è prima in solitaria, ha infatti approfittato del passo falso del Frosinone per issarsi al vertice della classifica. L'allenatore Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida interna contro gli irpini: "Non so che tipo di partita faremo, per noi è un'importante verifica avendo giocato sabato e speso molto".

Sulla carta l'impegno si presenta abbastanza agevole, l'Avellino sta zoppicando, Novellino messo addirittura sulla graticola da qualche settimana: "In Serie B non ci sono sfide facili" - ammette il tecnico empolese, come riportato da Empolichannel.it - "credo che sarà una gara difficile e problematica. Dovremo capire come interpretarla anche in base a cosa ci concederà l'avversario. Non ci sono sentimenti di rivalsa nei confronti dell'Avellino, sappiamo che loro sono una squadra tabù visto che mai l'Empoli è riuscita a batterla in casa, ma dobbiamo interrompere la tradizione. Ostacolo freddo? Non è il clima adatto per giocare, speriamo di riscaldare i tifosi con la nostra prestazione".

Da quando Andreazzoli si è accomodato sulla panchina empolese, la squadra ha avuto un rendimento scintillante, vittorie e grandi prove hanno spinto i toscani in vetta alla classifica, sopravanzando le big Frosinone e Palermo: "Non mi aspettavo di fare così bene fin da subito. Il gruppo mi ha colpito molto perché uno può avere un'idea sulle qualità dei singoli, ma non può avere certezze sulla funzionalità di squadra ed invece ho avuto la piacevole conferma di quanto avevo immaginato dall'esterno. Empoli squadra da battere? Non ci sono in questo torneo, c'è tanto equilibrio, si deciderà tutto nelle ultime giornate".