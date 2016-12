ACF Fiorentina: lo stadio nuovo non è più un sogno

Stadio Artemio Franchi durante una partita | www.footballtripper.com

Il nuovo stadio della Fiorentina non è più un sogno. Proprio nella giornata di ieri, infatti, il club viola ha consegnato le carte in Comune per il prossimo impianto che potrà ospitare 40mila tifosi. Prima di iniziare ufficialmente i lavori, bisognerà comunque aspettare a gennaio 2017, vero e proprio anno 0 per una società decisamente intenzionata a svoltare, ritornando di diritto nel Pantheon delle big della nostra Serie A.

Avendo consegnato in tempo il termine fissato il primo marzo scorso, la Fiorentina può finalmente avviare i processi di costruzione del nuovo stadio, che dovrà rappresentare appieno il cuore pulsante della tifoseria e della società toscana. Il progetto, come scritto anche in una nota diffusa dal Comune di Firenze, prevede la realizzazione di un impianto attrezzato per diversi sport, con la fase di costruzione che dovrebbe ufficialmente partire a partire dal 2019.

Secondo quanto confermato da Lorenzo Perra, assessore all'urbanistica del Comune di Firenze, ai microfoni di Lady Radio, prima di cominciare occorrerà spostare il Mercafir, il mercato che attualmente occupa la zona dove sorgerà lo stadio. Un passo, dunque, importante, per la Fiorentina, che nonostante i problemi interni sta cercando lentamente di costruire un futuro solido e radioso.