Fiorentina, si ricomincia a correre. Borja Valero torna a lavorare in gruppo

Borja Valero, forzaroma.info

La Fiorentina di Paulo Sousa è tornata in campo ieri per la prima volta nel 2017. Al centro sportivo viola sono ripresi infatti gli allenamenti in vista della prima sfida del 2017 contro il Pescara di Massimo Oddo, squadra in difficoltà nella fase finale del 2016 e bisognosa di punti salvezza. Anche la Fiorentina, però, ha bisogno di muovere la propria classifica per non perdere troppo di vista le posizioni europee.

Rincorsa che Paulo Sousa spera di poter continuare con un Borja Valero finalmente al 100% della propria condizione fisica. Lo spagnolo è fuori da circa un mese a causa di un problema alla caviglia rimediato in Europa League. Inizialmente non sembrava essere una situazione troppo complicata da gestire per lo spagnolo, ma a conti fatti l'ex Villarreal ha dovuto dare forfait nelle ultime quattro partite di campionato del 2016 viola. Lo score senza di lui in questo mini filotto parla di un bottino abbastanza magro, fatto di appena una vittoria. L'importanza di Borja Valero per questa Fiorentina non è in dubbio e i numeri legati a questa sua nuova assenza dal campo sono lì a testimoniarlo.

Per fortuna Paulo Sousa ha potuto sorridere quando nella giornata di ieri ha visto il centrocampista spagnolo al lavoro per tutta la durata della seduta di allenamento insieme al resto dei compagni. La condizione fisica non può essere ancora al 100% e queste giornate serviranno tanto al giocatore quanto allo staff viola per monitorare con attenzione la situazione e decidere su un suo eventuale impiego dal primo minuto già nella trasferta di Pescara. In questo senso una giornata decisiva potrebbe essere quella del 6 Gennaio, quando la Fiorentina, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato un allenamento aperto a tutti i tifosi viola. Un'occasione buona per iniziare il nuovo anno insieme a tutto il popolo viola da una parte, ma dall'altra anche una ghiotta occasione per vedere dal vivo le condizioni della squadra. E di Borja Valero in particolare.