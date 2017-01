Fiorentina, amore Borja: "Mi piacerebbe chiudere qui la mia carriera"

Borja Valero, sportface.it

Il 2017 dovrà essere l'anno in cui la Fiorentina cambia passo in Italia e in Europa League per non rischiare di finire nell'anonimato. Paulo Sousa sa che questi mesi saranno importanti, forse decisivi, per il suo futuro sulla panchina viola e vorrebbe giocarsi le proprie possibilità con tutta la rosa a disposizione. Il mercato e gli infortuni potrebbero però scompaginare i piani dell'allenatore portoghese in maniera fondamentale.

Se per Kalinic il problema è il mercato, con le sirene cinesi che si fanno sempre più insistenti e un accordo che si dice ormai raggiunto, almeno dalla Spagna, per Borja Valero le difficoltà nascono soprattutto dalla sua condizione fisica. Lo spagnolo è fuori dall'8 Dicembre per un infortunio alla caviglia rimediato in Europa League contro il Qarabag. Il suo rientro sembrava ormai prossimo e anche lo stesso Borja sembrava ottimista, tanto da pronunciare parole importanti legate al suo futuro in viola: "Mi piacerebbe chiudere la carriera qui ma ho ancora due anni di contratto, se ne parlerà più avanti. La mia famiglia è molto contenta a Firenze e questo per me è importantissimo. Mi piacerebbe restare qua tanti anni, anche per sempre: i bambini ti dicono cosa fare nella vita e quando cresceranno vedremo se rimanere qui anche dopo la fine della mia carriera."

Dichiarazioni che non possono che fare contenti i tifosi che non vedevano l'ora di rivederlo in campo, con la sua qualità e la sua leadership tecnica. Durante l'allenamento di oggi aperto al pubblico, però, lo spagnolo è stato di nuovo bersaglio della sfortuna. Lieve distorsione ad una caviglia e uscita dal campo zoppicando in maniera evidente. Con ogni probabilità Paulo Sousa dovrà rinunciare all'ex Villarreal per la trasferta contro il Pescara di Domenica, gara importante per entrambe le squadre. Se infatti la Fiorentina ha bisogno di punti per continuare a rincorrere le posizioni europee, il Pescara ha necessità di risalire in fretta la classifica, per non rischiare di vedere scappare le altre pretendenti nella lotta salvezza.